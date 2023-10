Museo della Ceramica di Savona: ritornano le attesissime attività educative

Con l’arrivo dell’autunno, ritornano le attesissime attività didattiche del Servizio educativo museale. Da venerdì 6 ottobre riprendono i laboratori del venerdì pomeriggio, dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, e le attività per le scuole di ogni ordine e grado.

Da molti anni il Servizio educativo museale offre a tutte le scuole, dall’infanzia agli istituti superiori, percorsi per avvicinare i bambini e i ragazzi alle collezioni museali attraverso momenti laboratoriali, dove ogni studente può sperimentare in prima persona i diversi linguaggi artistici. Oltre alle proposte per gli studenti, il Servizio educativo realizza ogni anno un ricco programma di attività formative per docenti ed educatori.

Dopo il grande successo del Campo estivo artistico, che quest’anno ha coinvolto anche Casa Museo Jorn, continua inoltre il processo di promozione territoriale come rete di relazioni tra istituti culturali e musei per valorizzare l’incredibile patrimonio storico-artistico del nostro territorio. Insieme al Museo della Ceramica e alla Pinacoteca Civica di Savona, i percorsi presentati nel libretto per le scuole, invitano a scoprire i musei e le loro collezioni, ma anche i legami che uniscono le diverse città permettendo così alle classi di poter articolare le visite in percorsi connessi alle diverse sedi. Saranno infatti coinvolti anche il Museo Arturo Martini (Villa Groppallo, Vado Ligure) e alcune sedi del MuDA – Museo Diffuso Albisola (Casa Museo Jorn e Centro Esposizioni, Albissola Marina).

In occasione di mostre ed eventi, alcuni laboratori saranno destinati anche agli adulti: una serie di laboratori, dai corsi di ceramica fino ai workshop con artisti del territorio e ospiti internazionali, per mettersi in gioco, riscoprire il piacere di saper fare, ritagliarsi un momento di relax o conoscere il mondo delle tecniche artistiche e i segreti della ceramica.