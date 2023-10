E' Zuccarello che detiene il record di fondi Pnrr ottenuti: quasi 12 mila euro per abitante

Zuccarello è il Comune che nella provincia di Savona ha ottenuto dai fondi Pnrr l’importo pro-capite maggiore, con 11.834,75 euro per abitante. Il piccolo Comune, annoverato nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, conta 280 abitanti. Seguono Massimino, con 11.108,76 euro per abitante (97 in totale), e Castelvecchio di Rocca Barbena, con 10.688,52 per ogni abitante (130).

“Come Comune siamo molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto per i nostri cittadini – afferma il sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto ai microfoni di Savonanews -. Pur se modestamente strutturati, ma con collaboratori esperti dotati grande caparbietà amministrativa, siamo riusciti a fare bene, addirittura attestandoci al primo posto nella classifica dei 69 comuni che compongono la provincia di Savona”.

“Grazie all’ottenimento dei fondi del Pnrr, poco meno di 12mila euro pro-capite, possiamo realizzare lavori pubblici strategici per il nostro bellissimo borgo”, aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Gardella.

Tra i Comuni che hanno ottenuto meno fondi dal Pnrr, Cengio, 76.99 euro per abitante, Varazze, 68.37 euro e Carcare, all’ultimo posto con 60.66 euro.

La Provincia di Savona si compone di sessantanove comuni, con un numero di abitanti compresi tra i 97 (Massimino) e i 58.194 (Savona), per una popolazione complessiva di 266.623 abitanti.

I 785 progetti complessivi che riguardano i 69 comuni presentano un valore totale di 216.324.602,72 euro. I finanziamenti dei progetti afferiscono principalmente ai fondi Pnrr (176.024.069,77 euro), mentre 531.600 euro sono finanziati con il PNC, 9.066.762,21 euro da altra fonte pubblica, 30.796.840,16 euro con risorse proprie degli enti locali, infine, 254.293,97 euro con risorse private.