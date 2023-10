Turisti dal Texas visitano Albenga, il sindaco: “Città sempre più meta internazionale per arte, storia e cultura”

“Houston nessun problema da Albenga!”.

Questa mattina all’ombra delle torri, non quella di controllo dei famosi shuttle ma quelle del nostro centro storico, un nutrito gruppo di turisti provenienti dal Texas hanno visitato Albenga, il Battistero, la Torre Civica, la cattedrale per poi spostarsi sulla via Julia Augusta.

Indescrivibile lo stupore nei loro occhi nell’ammirare la storia, l’arte e la cultura del nostro territorio, senza trascurare naturalmente l’enogastronomia con tanto di visite a uliveti e vigneti che in questo periodo sono in fermento per la nuova stagione di raccolta.

“Albenga attira sempre più turisti internazionali, non solo europei ma provenienti da tutto il mondo – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. È con orgoglio che oggi possiamo dire che la nostra città viene presa, anche da agenzie di viaggio internazionali, come punto di riferimento da proporre ai turisti, in particolare coloro che sono alla ricerca di arte, storia e cultura, ma anche passeggiate, outdoor (attività che complice il clima in Liguria possono essere svolte 365 giorni l’anno) e enogastronomia”.

“Ci auguriamo che questo trend possa continuare a crescere così come ha fatto in questi anni. Come Amministrazione continueremo a puntare sul turismo e sulla comunicazione, per far conoscere sempre più la nostra splendida Albenga”, conclude il primo cittadino.