Don Gabriele Corini a Gerusalemme con 50 pellegrini liguri: “Stiamo bene, siamo di rientro”

Dovrebbero ripartire oggi, domenica 8 ottobre, in aereo per fare rientro in Italia il gruppo i 50 pellegrini liguri guidati da don Gabriele Maria Corini, parroco della chiesa di Sant’Ambrogio di Alassio, attualmente a Gerusalemme.

“Rassicuro tutti che stiamo bene ed è tutto sotto controllo”: è questo il messaggio che don Gabriele ha pubblicato, nel tardo pomeriggio di ieri, 7 ottobre, sul suo profilo Facebook per rassicurare quanti sono preoccupati per la sua permanenza a Gerusalemme.

Sono partiti alcuni giorni fa dalla Riviera per un viaggio in Israele, ritrovandosi però in un Paese in guerra. La comitiva stava facendo tappa a Gerusalemme per un’escursione. “La situazione non è simpatica – scrive don Gabriele -, però stiamo bene. Siamo di rientro”.

Il tour è organizzato dalla Diocesi di Alberga-Imperia e guidato dal parroco di Alassio. Tra i pellegrini, anche l’alassina Piera Olivieri, ex responsabile dell’Ufficio turismo di Alassio e poi di Albenga, oltre che ex consigliere comunale della città del Muretto.

La Farnesina è al lavoro per i turisti italiani in Israele che, attualmente, sono circa 250. Sono partiti in viaggi individuali o con comitive di decine di persone organizzate dalle parrocchie per il pellegrinaggio in Terra Santa.