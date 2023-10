Albenga, il consigliere Distilo: “Una famiglia sfrattata dalla parrocchia, ci appelliamo al buon cuore del vescovo”

Ad Albenga, il consigliere di minoranza Diego Distilo lancia l’allarme per una famiglia in grave difficoltà: “Ad Albenga vi sono problemi sulle emergenze abitative oltre a famiglie che hanno sfratti – spiega in una nota stampa -. Tramite i social ho visto il video di una famiglia che vive in una casa della parrocchia del Sacro Cuore alla quale è stato dato uno sfratto senza rinnovo di contratto”.

“Ora, pur non permettendomi di entrare nel merito delle scelte parrocchiali, chiediamo con forza che non mettano in mezzo alla strada questa famiglia – prosegue -. I servizi sociali del Comune si mettano in contatto con la parrocchia e cerchino una soluzione per questo nucleo, poiché stanno solo chiedendo di avere aiuto a trovare una casa”.

“Non vogliamo assolutamente fare distinzione di razze, ma non è neanche accettabile che quando vi sono famiglie italiane che cercano aiuto nessuno senta. Dal video visto – spiega -, questo padre di famiglia disperato cerca aiuto nelle istituzioni e fa un appello alla Curia”.

“Stesso appello che facciamo noi. Considerato che proprio il vescovo, sull'accoglimento dei migranti, ci aveva dimostrato la sua sensibilità, adesso gli chiediamo di rinnovare il contratto a questo nucleo familiare usando il suo buon cuore”.