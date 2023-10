Lega: "Sansa-Robespierre dovrebbe dimettersi, ma noi restiamo garantisti"

"Se il consigliere regionale Ferruccio Sansa fosse coerente con la sua stessa logica da Robespierre oggi dovrebbe dimettersi". Lo dichiara il gruppo Lega in Regione Liguria.

"Il 'moralizzatore' che nelle ultime ore ha chiesto le dimissioni di Alessandro Piana per un caso in cui il vice presidente della Regione non è nemmeno indagato, se fosse coerente con le sue stesse idee - alla luce dell'inchiesta della Procura di Genova su una possibile circonvenzione di incapace che coinvolge la moglie con relativo sequestro del conto corrente e sospensione dall'ordine degli avvocati - dovrebbe applicare sul suo caso le stesse teorie da neo Robespierre che predica per altri".

"Sansa ha trasformato più volte l’aula del Consiglio regionale in un tribunale inscenando veri e propri ‘linciaggi’, non solo nei confronti del vicepresidente Piana. Posizioni da cui la minoranza e il suo stesso gruppo consiliare hanno più volte preso le distanze. La Lega, al contrario di Robespierre-Sansa, non mette nessuno alla gogna perché ritiene che la presunzione d’innocenza prevista dalla nostra legislazione fino al terzo grado di giudizio sia una cosa seria. Restiamo garantisti e al consigliere Sansa auguriamo che, insieme alla moglie, riesca a dimostrare la più completa estraneità ai fatti", concludono dal Carroccio.