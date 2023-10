Provincia, Paolino (Grande Liguria): “Hanno mescolato ‘acqua con l’olio’, patrocchi da evitare alle prossime amministrative”

“Ultimamente in politica si usa il detto voler mischiare l'acqua con l'olio. Se versate un pochino d'olio in un bicchiere d'acqua, lo vedrete galleggiare in superficie, nettamente separato dal liquido trasparente sottostante. Questo detto si usa in politica per dire che non tutte le alleanza funzionano, specialmente se si ha una visione della società diametralmente diversa. In questi giorni è adoperato per stigmatizzare l'alleanza in Provincia”.

Lo afferma Roberto Paolino, coordinatore per la provincia di Savona di Grande Liguria.

“Grande Liguria auspica che si tenga ben a mente questo proverbio, in occasione delle prossime elezioni amministrative, in quanto i cosiddetti pastrocchi, costruiti in funzione di cartelli elettorali per mettere insieme i voti, rappresentato l'esempio classico di voler mettere insieme acqua e olio”, conclude Paolino.