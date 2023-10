Savona, WEP consegna una borsa di studio al liceo "Giuliano della Rovere" per il secondo anno consecutivo

WEP, organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, ha offerto anche per l’anno scolastico 2023/2024 borse di studio su tutto il territorio italiano per il programma scolastico all'estero agli studenti più brillanti e meritevoli.

Mercoledì 9 ottobre a Savona, presso il Liceo Statale “Giuliano della Rovere”, alla presenza della professoressa Cressida Hicks (referente della mobilità studentesca all’interno dell’istituto) della dirigente scolastica Monica Carretto e di Ester Basso (referente WEP), è stata consegnata una borsa di studio WEP a Aurora Giunta, studentessa modello che ha deciso di trascorrere un semestre di studio in Irlanda nel 2024 con il Programma Exchange High School. Aurora Giunta è stata scelta in base all'esito del colloquio di selezione, per le motivazioni e la predisposizione che ha mostrato verso l'esperienza, i voti degli anni scolastici trascorsi, l'accuratezza, la puntualità della compilazione del dossier di partecipazione e la competenza linguistica.

“Ho scelto di trascorrere un semestre in Irlanda per immergermi in un contesto nuovo e imparare a conoscere una cultura diversa. Penso, inoltre, che questa opportunità mi aiuterà a migliorare il mio livello di inglese e mi permetterà di provare un sistema scolastico completamente diverso dal nostro. Sono molto emozionata all’idea di partire tra circa tre mesi e non vedo l’ora di uscire dalla mia comfort zone e di vivere appieno questa esperienza,” afferma la vincitrice della borsa di studio WEP Aurora Giunta.

Il Liceo della Rovere assiste alla consegna di una borsa di studio WEP per il secondo anno consecutivo. Durante la consegna, ha preso parte alla premiazione anche Ilaria Bellezza - studentessa che lo scorso anno ha studiato in Norvegia per un semestre grazie alla borsa di studio WEP. “Siamo orgogliosi che anche quest’anno una allieva del nostro Liceo vinca una borsa di studio WEP. Noi docenti siamo fiduciosi che potrà trarre il massimo beneficio dall’esperienza e, soprattutto, pensiamo che possa diventare un esempio positivo anche per altri compagni di scuola,” afferma la Professoressa Cressida Hicks, referente della mobilità studentesca del Liceo Statale “Giuliano della Rovere” di Savona.

Con l'High School Program Exchange gli studenti hanno l'opportunità di migliorare la conoscenza di una lingua straniera e di vivere per un anno, un semestre o un trimestre all'estero, a stretto contatto con una cultura diversa dalla loro. Per tutta la durata del soggiorno, infatti, i ragazzi vengono ospitati da una famiglia e seguono i corsi in una scuola locale. I programmi High School diventano l'occasione perfetta per conoscere gli usi, i costumi e le abitudini di un paese diverso dal proprio. Fare un periodo all'estero per i ragazzi è una vera e propria sfida che richiede adattamento e rispetto per il paese ospitante, e che permette una crescita a 360°: personale, linguistica e culturale.