Albenga, palazzine di via Carloforte, il sindaco: “Stiamo già lavorando per chiarire a capire le conseguenze”

"Ad Albenga i palazzi 'incompiuti' di via Carloforte non sono più totalmente di proprietà del comune" (leggi QUI). Lo ha affermato stamani il consigliere comunale Eraldo Ciangherotti e ora entra nel merito della vicenda il sindaco Riccardo Tomatis.

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto notizia della sentenza relativa alla vicenda delle palazzine di via Carloforte - spiega Tomatis -. I nostri uffici stanno già lavorando al fine di chiarire tutti gli aspetti e gli elementi che hanno portato a tale determinazione e le relative conseguenze”.

“La cautela è d'obbligo dato che sul punto si sono succedute molte vicende – prosegue -. Le aree delle palazzine di via Carloforte sono rimaste per troppo tempo in stato di abbandono. Vigileremo sul loro futuro auspicando un immediato recupero anche attraverso progetti di partenariato pubblico/privato", conclude Tomatis.