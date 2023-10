"A Scuola di Sicurezza", a Savona il primo appuntamento: "Un'occasione per far conoscere ai futuri lavoratori e datori di lavoro ruoli e competenze sul tema"

Questa mattina presso l’I.S.S. "Ferraris Pancaldo" di Savona si è dato avvio al progetto sul tema "Salute e Sicurezza nelle scuole", realizzato nell’ambito dell’iniziativa “A Scuola di Sicurezza” coordinata dalla Prefettura di Savona.

Un'occasione, secondo i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil che hanno partecipato all'evento, "importante occasione per far conoscere ai futuri lavoratori e ai prossimi datori di lavoro quali sono i soggetti che, in base a ruolo e competenze, potranno intervenire sul tema e che potranno avere occasione di confronto nell’ambito della propria futura vita lavorativa".

"Si tratta di un elemento unico e nuovo rispetto al percorso già previsto negli attuali piani scolastici - sottolineano i sindacati - che punta a traguardare ad un avvicinamento e ad una distinzione tra l’importanza teorica della materia e la realtà con cui gli studenti potrebbero trovarsi a confrontare nel prossimo futuro".

Nel corso della mattinata si sono succeduti gli interventi dei Vigili del fuoco, dell’Asl 2 (PSAL) dell’Inail in coordinamento con l’Ispettorato del lavoro ed in conclusione dei sindacati confederali e Confindustria.

"L’attualità del tema e il costante alto tasso di incidentalità necessitano di un sempre maggiore impegno nel costruire, soprattutto nelle nuove generazioni, una forte e radicata cultura della sicurezza - affermano nella loro nota congiunta Cgil, Cisl e Uil -. Per questo motivo la nostra finalità è che questa iniziativa rappresenti una sperimentazione importante per il savonese ma soprattutto venga riprodotta e incentivata, perché rimane l’assunto che di salute e sicurezza non basta che ne discuta solo un territorio, ma deve essere un principio universale che riguarda tutte le generazioni attraverso l’approfondimento della materia nell’ambito di piani di studio diversi e confacenti all’età a cui si rivolgono e alle peculiarità dei territori".