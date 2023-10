Savona, Igor Sibaldi presenta il romanzo "La Russia non esiste"

Mercoledì 18 ottobre alle ore 18 presso la Sala Rossa del comune di Savona, incontro con lo scrittore Igor Sibaldi e presentazione del romanzo "La Russia non esiste” (Mondadori). L'evento a cura della Libreria Ubik, sarà introdotto da Luca Aschei.

Attraverso lo sguardo di un protagonista indimenticabile, con spietato realismo e acume Igor Sibaldi ci conduce nel periodo più oscuro del popolo russo, in un'epica ricerca della felicità al di là di ogni ostacolo.

Nil, nell'estate del 1919, è un bambino timido che pensa alla felicità, quando d'un tratto la Guerra civile travolge il suo piccolo mondo. Rimane solo, diventa uno dei tanti "ragazzini randagi" che nel sud della Russia campano di elemosine, furti e prostituzione. Nei bassifondi, Nil impara a non voltarsi indietro, a sgattaiolare tra gli orrori e a gioire profondamente delle poche cose importanti: la libertà, l'amicizia, l'amore, nella sua banda di mendicanti. Impara anche a uccidere. E tutto questo gli servirà, nella vertiginosa carriera che lo attende. Viene reclutato dalla polizia politica e, come informatore dapprima, poi infiltrato, poi agente con incarichi speciali, vede da vicino i lussi e gli orrori del regime sovietico, l'ascesa e la caduta dei grandi del Cremlino.

Igor Sibaldi è considerato uno dei più autorevoli esperti di spiritualità in Italia. Di madre russa e padre italiano, Sibaldi è studioso di teologia, storia delle religioni e filologo. Scrittore, filosofo e studioso, Negli anni Ottanta e Novanta ha tradotto varie opere di letteratura russa (in particolare romanzi e racconti di Tolstoj). Con I Maestri invisibili ha intrapreso una sua personale esplorazione delle strutture psichiche del cosiddetto "aldilà", narrandola in una serie di romanzi-saggi (Il frutto proibito della conoscenza, 2000; L'età dell'oro, 2002; L'arca dei nuovi Maestri, 2006, tutti editi da Sperling & Kupfer). Dallo studio dei miti antichi e della fenomenologia, Sibaldi costruisce una nuova filosofia, di cui ha esposto i fondamenti ne Il mondo invisibile (Frassinelli 2006) e nel Libro degli Angeli (Frassinelli 2007). Fra i suoi libri più recenti possiamo ricordare Il mio principe azzurro (2014), scritto con Paolo Bianchi, Io ti immagino, Il mondo dei desideri (Mondadori 2019), La teoria del tutto raccontata da te (Salani 2019).