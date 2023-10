Serata danzante senza autorizzazione, blitz della Polizia di Stato: sanzionato un locale di Loano

Nonostante l'estate abbia lasciato il passo all'autunno, la Polizia di Stato mantiene il suo impegno costante nella tutela della sicurezza all'interno dei locali pubblici. L'obiettivo del Questore di Savona è assicurare che i luoghi di svago rimangano spazi di divertimento sano e sicuro, anche durante la stagione fredda.

Ieri sera a Loano, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno controllato un bar/ristorante dove era in corso una serata danzante animata con dj che aveva attirato un centinaio di ragazzi. Durante gli accertamenti è emerso che il locale non aveva regolarmente richiesto l'autorizzazione necessaria, né presentato la SCIA al comune per le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo temporaneo, come previsto dalla legge. Pertanto gli agenti hanno sanzionato il titolare.

I controlli continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane a favore del “circuito legale del divertimento” per garantire a tutti il divertimento in sicurezza.