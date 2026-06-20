Incidente a Urbe, motociclista trasportato in elisoccorso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi a Urbe, in via Faiallo, per un incidente avvenuto poco prima delle 17 che ha visto coinvolto un motociclista.
Secondo le prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, cadendo a terra senza il coinvolgimento di altri veicoli.
Sul posto sono giunti i militi della Croce Rossa di Sassello ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo.
Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in elicottero in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sul posto presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.