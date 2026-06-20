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Cronaca | 20 giugno 2026, 20:05

Incidente in corso Ferrari ad Albisola, ferita una donna

Scontro tra una moto e un’autovettura, poco dopo le 19, in corso Ferrari

Incidente in corso Ferrari ad Albisola, ferita una donna

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 19, in corso Ferrari ad Albisola Superiore, dove si sono scontrate una moto e un’autovettura.

Nell’impatto una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai militi della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

 

Redazione

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