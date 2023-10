Investi come i professionisti: scopri il copy trading

Mentre la finanza diventa sempre più "social", il gigante crypto Binance ha deciso di lanciare una nuova funzionalità: il Copy Trading. Questo sistema permette agli utenti di copiare le strategie degli investitori più esperti in modo automatico, ma è davvero la soluzione ideale per i principianti?

L'occasione ci consente di analizzare la crescente dimensione “social” del mondo finanziario. Il fenomeno è globale, ed interessa anche il nostro territorio. Daremo uno sguardo alle recensioni su Binance per vedere cosa ne pensano gli utenti di questa nuova funzionalità.

Una nuova funzionalità per la community italiana

Il Copy Trading rappresenta una rivoluzione nel settore Web3. Questa innovativa strategia di investimento consente agli utenti di replicare le mosse dei trader più esperti, aprendo la porta a un nuovo modo di navigare nei mercati.

In termini semplici, si tratta di un approccio che consente agli investitori di copiare le posizioni aperte e gestite da un altro collega. In questo modo, anche coloro che sono nuovi in questo campo possono beneficiare dell'esperienza e delle competenze di professionisti affermati.

Occorre ricordare che la nostra è una delle regioni italiane con il più alto tasso di penetrazione di Internet, con oltre l'80% delle famiglie che hanno accesso alla rete. Questo, a nostro avviso, è un fattore che rende estremamente appetibile l'idea di scoprire e sperimentare nuove funzionalità digitali.

In tale contesto, una delle piattaforme che ha abbracciato questa tendenza è Binance. L'azienda ha recentemente annunciato il lancio del suo sistema di Copy Trading, che promette di rendere i mercati accessibili a un pubblico ancora più ampio.

L'Ingresso di Binance nel mondo del social

La "socializzazione" non è solo una tendenza emergente nel mondo delle criptovalute, ma è anche un'area in cui Binance sta investendo molto. Noi stessi, parlando con i concittadini savonesi, ci rendiamo conto di come moltissimi giovani utilizzino queste piattaforme per investire i propri risparmi.

In Liguria, come in altre regioni italiane, il passaggio dai social media alle piattaforme di investimento sembra essere molto naturale. Ciò ha spinto Binance a voler offrire ai suoi utenti una soluzione che potesse incontrare le loro esigenze.

Secondo la nostra opinione, gestire denaro in modo "social" è una delle idee migliori per avvicinare i nuovi investitori al mondo delle criptovalute e della finanza in generale. Infatti, attraverso il sistema di copia, è possibile apprendere dai migliori e acquisire esperienza senza dover dedicare anni di studio alla materia

La cosiddetta "Gen Z" è sempre più orientata a investire in asset digitali e la piattaforma ha deciso di sfruttare questa opportunità.

Con questa scelta, l'azienda cinese si unisce ad altre piattaforme come eToro e ZuluTrade nel mondo “social”. A nostro avviso, questa mossa è solo l'ultimo step nella democratizzazione dei mercati finanziari, una tendenza che crescerà ancora nei prossimi anni.

Come copiare la strategia di un altro trader

Per valutare la nuova funzionalità, inizia accedendo al tuo account e vai al menu "Futures", per poi entrare in "Copy Trading". Da qui, avrai la possibilità di scegliere un portafoglio da copiare (filtrabile, ad esempio, per ROI e PNL), e clicca il tasto "Copy".

Esistono due modalità per copiare: "Fixed Amount" e "Fixed Ratio":

● Con la modalità "Fixed Amount" puoi impostare un importo fisso per ogni operazione.

● Con "Fixed Ratio", puoi impostare un importo totale di investimento del portafoglio e il sistema copierà le operazioni in modo proporzionale rispetto all'importo che hai inserito.

Come puoi vedere, si tratta di una semplicissima successione di passaggi che permette a chiunque di sfruttare le potenzialità del sistema. Abbiamo provato questa nuova funzionalità e per noi è una grande opportunità, che si tratti di un semplice utente o di un trader professionista.

Leggi e accetta i termini e le condizioni del servizio e clicca su "Ok" per iniziare a copiare le operazioni. È importante notare che durante la copia, il trader principale potrebbe aggiungere margine alle proprie posizioni, esponendo chi lo segue a rischi più elevati. Per questo motivo, sembra essere un'ottima idea monitorare il tuo portafoglio e le posizioni più volte durante il giorno.

Attenti al rischio

È cruciale sottolineare che, nonostante il Copy Trading possa sembrare un ottimo modo per ridurre la barriera all'ingresso nel mondo degli investimenti, non elimina le inevitabili incertezze del mercato. Gli investimenti, per natura, comportano un certo grado di rischio. Questo rischio non si estingue copiando le strategie di un altro investitore, non importa quanto esperto possa essere.

Facciamo un esempio tratto da storie che abbiamo letto tra le recensioni online di diversi broker: un utente copia una strategia, ma l'investimento inizia a perdere valore. Non facendo nulla per limitare le perdite, il portafoglio del trader principale si svuota fino a raggiungere lo 0. In questi casi, gli utenti tendono a prendersela con la piattaforma, quando in realtà il problema risiede nella loro mancanza di gestione del rischio.

La Liguria è, storicamente, una delle zone italiane con il più alto numero di investitori nelle nuove tecnologie (dagli impianti fotovoltaici fino alle criptovalute). In un contesto di crescente digitalizzazione, la funzionalità di Copy Trading potrebbe rappresentare un modo per avvicinare sempre più nostri concittadini al mondo degli investimenti in asset digitali.

Anche nel savonese, molti si stanno avvicinando alle criptovalute e al social trading, cercando di ottenere profitti anche in un contesto economico incerto.

Alcune persone decidono di creare un vero e proprio "portafoglio di esperti" in cui copiano più di un investitore principale, riducendo così il rischio di dipendere troppo da un singolo professionista. Riteniamo questa idea interessante, perché consente di diversificare il vecchio detto "non mettere tutte le uova in un solo cesto" è sempre attuale.

La nostra opinione è che questo nuovo strumento possa essere molto utile se utilizzato correttamente. Tuttavia, come con qualsiasi forma di investimento, è importante fare le proprie ricerche, comprendere i rischi e agire in modo responsabile. Ricorda, non esiste un percorso veloce o facile verso la ricchezza, e nessuna nuova tecnologia può fare eccezione a questa regola fondamentale del mondo degli investimenti.