Maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia minorenne: padre condannato a 5 anni

5 anni. Questa la sentenza di condanna nei confronti di un uomo di nazionalità albanese A. A. con l'accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della figlia minorenne.

La giovane aveva denunciato il padre ai carabinieri dopo essere scappata di casa e aver subito delle violenze. La ragazza aveva raggiunto la casa del fidanzato di allora e aveva raccontato tutto ai suoi genitori che l'avevano poi portata in caserma per formalizzare la denuncia.

Il padre inoltre le impediva di avere frequentazioni con i ragazzi, non poteva vestire in un certo modo e le chiedeva inoltre di aiutarlo nel confezionamento delle sostanze stupefacenti.

L'uomo infatti venne poi arrestato dopo un'articolata attività di indagine dopo che in una perquisizione nella sua abitazione era stata trovata un'ingente quantitativo di cocaina, 6400 euro in contanti e un'arma giocattolo. Per questo era stato condannato dopo aver patteggiato.