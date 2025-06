Finale, lite per futili motivi sfocia in una violenta aggressione: tre nordafricani denunciati

Nella notte tra il 5 e il 6 giugno, in piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure, una lite per futili motivi è sfociata in una violenta aggressione ai danni di due giovani italiani, un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 28 anni. I due sono stati colpiti con calci e pugni da tre cittadini nordafricani e, nel corso dell’aggressione, il ragazzo è stato ferito con dei cocci di bottiglia, riportando tagli alla gamba, al collo e alla testa. Una volta a terra, ferito e dolorante, il giovane si è anche visto sfilare dalla tasca dei pantaloni il portafogli da uno dei tre nordafricani che, vedendo che al suo interno non c’era denaro, lo ha gettato via strappando la carta d’identità della vittima con gesto di sdegno.

L’episodio ha immediatamente richiesto l’intervento dei carabinieri della Stazione di Finale Ligure, supportati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Albenga, che si sono recati sul posto per prestare soccorso alle vittime e avviare le indagini. Fondamentale si è rivelato il contributo delle dichiarazioni raccolte dai due giovani aggrediti e dalle persone presenti, nonché l’acquisizione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale, che hanno permesso di ricostruire con chiarezza le fasi dell’accaduto e di acquisire una sommaria descrizione dei responsabili.

Le ricerche dei presunti autori dell’aggressione sono proseguite senza sosta per tutta la notte, con il dispiegamento di diverse pattuglie su tutto il territorio. Nelle prime ore del mattino, uno degli equipaggi in circuito ha rintracciato tre soggetti nei pressi della Croce Bianca di Finale Ligure, che sono stati riconosciuti come i presunti responsabili dell’aggressione, grazie anche al materiale acquisito nelle ore precedenti.

A seguito di perquisizione personale, all’interno degli zainetti in loro possesso sono stati rinvenuti alcuni indumenti sporchi di sangue, verosimilmente gli stessi utilizzati durante l’aggressione. Oltre a ciò, uno dei tre è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente ed è stato segnalato alla Prefettura.

Entrambe le vittime sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso. Il giovane ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni, mentre la ragazza ha ricevuto una prognosi di 5 giorni.

Approfondendo le indagini, inoltre, è stato accertato che i tre avevano avuto poco prima una discussione con un altro gruppo di ragazzi, nel corso della quale un’altra giovane, di 19 anni, è stata colpita alla testa da uno degli aggressori con un pugno e una bottiglia in vetro, riportando lesioni con prognosi di 30 giorni.

I tre cittadini stranieri, tutti con svariati precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate. L’operazione, portata a termine in tempi rapidi grazie alla determinazione e alla professionalità dei Carabinieri, ha evidenziato l’importanza della videosorveglianza cittadina e della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.