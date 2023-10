Savona, oggi presidio per la pace in piazza Mameli

Oggi pomeriggio il coordinamento del Tavolo per la pace, organizza un presidio dalle 17,30 in piazza Mameli e attenderà le 18 per il tradizionale suono della campana.

"Il presidio vuole ribadire che solo la Pace è dialogo sono i soli strumenti per fare cessare tutte le guerre presenti ad oggi nelle varie parti del Mondo, in particolare il conflitto in Ucraina e nel sanguinoso e vile attacco provocato da Hamas contro Israele che ha provocato migliaia di morti innocenti", spiegano gli organizzatori.

Durante il presidio verrà data lettura del comunicato dell'Anpi nazionale in seguito al riacutizzarsi del conflitto in medio oriente.