Search On Media Group e WMF di nuovo a Firenze insieme alla Presidenza della Regione Toscana e a GiovaniSì per la seconda edizione di Next Generation Fest

Search On Media Group e WMF - We Make Future tornano ad essere partner della Presidenza della Regione Toscana e di GiovaniSì nella realizzazione di Next Generation Fest, l’evento dedicato alla Generazione Z che sabato 21 ottobre torna al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dopo una prima edizione che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 giovani da tutta Italia.

L’evento, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale) sarà anche quest’anno completamente gratuito per tutti i partecipanti e va ad inserirsi nella programmazione dell’Anno Europeo delle Competenze, oltre ad essere un’occasione per celebrare i 75 anni dalla nascita della Costituzione italiana.

Più di 60 gli ospiti previsti che, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, si alterneranno sul main stage, dove la conduzione della giornata sarà affidata alla cestista e creator Valentina Vignali, al comico Gabriele Vagnato e alla giornalista Veronica Maffei. L’ampio programma della giornata prevede interviste, talk e tavole rotonde che coinvolgeranno volti di riferimento per la nuove generazioni, come la scrittrice Carlotta Vagnoli, Andrea Moccia, Fondatore e Direttore Editoriale di Geopop, l’attrice e comica Michela Giraud e la conduttrice Aurora Ramazzotti. Anche il settore musicale sarà ampiamente rappresentato con la partecipazione di artisti del calibro di Ermal Meta, Gianmaria, Colla Zio, Sethu e molti altri.

Attiva durante la giornata l’area NGF Job, a cura di Arti - Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, dove giovani professioniste e professionisti potranno sfruttare a pieno le opportunità di networking, incontro e job placement con le imprese presenti durante l’evento.



Anche quest’anno Next Generation Fest rappresenta, quindi, un momento importante di coinvolgimento e informazione rivolto alle nuove generazioni che si stanno affacciando nel mondo del lavoro, abbracciando una visione rivolta al mondo dell’innovazione. Il programma della giornata si propone infatti di coinvolgere giovani del territorio e non solo, fornendo loro una formazione preziosa e accurata su tematiche cruciali come Europa, Competenze, Lavoro, Formazione, Economia, Innovazione, Digitale, Sostenibilità, Creatività, Inclusione e Cittadinanza.



Search On Media Group, in veste di partner dell’evento Next Generation Fest per il secondo anno consecutivo, conferma anche il proprio ruolo di event agency, mettendo a disposizione oltre al know how e all’esperienza quasi ventennale - con l’organizzazione di eventi di medie e grandi dimensioni come il WMF - Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, SMConnect, evento storico di formazione avanzata per i professionisti del Digital Marketing e Social Media Strategies, l’evento di riferimento per i professionisti dei social media e del Web Marketing - anche la versatilità della propria piattaforma ibrida.io, che consente l’organizzazione di diverse tipologie di eventi, sia offline che online.