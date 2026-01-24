La Ferrari-Maserati aprirà a Cisano sul Neva: lavori in corso per la nuova sede della concessionaria

E' questione di giorni: la concessionaria Ferrari-Maserati, unica in Liguria, avrà la sua nuova sede a Cisano sul Neva. La comunità cisanese, già interessata da nuove aperture commerciali, si arricchisce di un prestigioso simbolo dell'eccellenza automobilistica italiana.

Si tratta del trasferimento dalla storica sede di Regione Muragne, a Ceriale, ai confini con Albenga, di cui si è vociferato a lungo e che ha richiesto diversi anni prima di concretizzarsi. La necessità del trasloco si era imposta per problemi logistici: troppo angusti gli spazi e difficoltà di accesso all'autofficina, queste le principali ragioni. Così, circa due anni fa, la sede ha chiuso.

L'arrivo del prestigioso Cavallino rosso e del marchio Maserati a Cisano rappresenta un insediamento per destinatari di élite: la concessionaria, che da oltre un ventennio serviva una clientela selezionata proveniente anche da Costa Azzurra e Montecarlo, porterà lustro e visibilità al territorio, sempre in area albenganese.

La vecchia sede di Regione Muragne, nella Piana ingauna, aveva lasciato un'area che negli anni si è trasformata in una vera cittadella commerciale. Lo stabile che ospitava autosalone e officina ha una storia particolare: l'area, in passato agricola e adibita a serre, era stata riconvertita grazie ai contributi dell'Unione Europea. La presenza di una concessionaria Ferrari-Maserati tra le sponde di Ceriale e Albenga ha rappresentato per anni un "biglietto da visita" sull'Aurelia per le due località.