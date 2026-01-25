Valdieri, pubblicato il nuovo avviso pubblico per il Centro Termale

Come anticipato alla fine del 2025, il Comune di Valdieri ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione di proposte di iniziativa privata in Partenariato Pubblico Privato (PPP) per l’affidamento in concessione della realizzazione e della gestione del nuovo Centro Termale di Valdieri. Un passaggio atteso che segna l’avvio concreto di un progetto strategico per la valorizzazione delle acque termali e per il rilancio turistico ed economico del territorio.

Con la pubblicazione dell’avviso, “il Comune – dichiara il sindaco Guido Giordana - conferma la volontà di investire sul futuro di Valdieri, puntando su un’infrastruttura capace di rafforzare l’attrattività turistica della valle, creare nuove opportunità occupazionali e generare benefici duraturi per la comunità locale. Il nuovo Centro Termale è pensato come un progetto di lungo periodo, in grado di coniugare sviluppo economico, sostenibilità e valorizzazione delle risorse naturali del territorio. Il nuovo avviso è stato pubblicato rispettando ampiamente i tempi prefissati, per cui ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto in questi anni e gli uffici della Regione per la collaborazione. Un ringraziamento particolare va poi all'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo che si è dimostrato fin da subito molto sensibile al tema. Si tratta di una risposta ai nostri cittadini e a tutti coloro che credono nel progetto. Ora ci auguriamo che ci sia l'adesione sperata”.

L’avviso si rivolge a operatori economici qualificati interessati a sviluppare e gestire un moderno complesso turistico-termale, comprensivo di centro termale, struttura ricettiva e opere di urbanizzazione, in un’area di fondovalle prossima al capoluogo comunale. L’intervento si inserisce all’interno del quadro pianificatorio e programmatico già definito, in coerenza con l’Accordo di Programma approvato dalla Regione Piemonte e con le previsioni urbanistiche vigenti.

Attraverso la formula del partenariato pubblico-privato, l’Amministrazione comunale intende favorire l’apporto di competenze, risorse finanziarie e capacità gestionali da parte del settore privato, riducendo al contempo l’impiego diretto di risorse pubbliche.

Il Comune di Valdieri, come da Accordo di Programma sottoscritto con la Regione, mette a disposizione un contributo pubblico pari a 3 milioni di euro, mentre il soggetto proponente sarà chiamato a farsi carico della progettazione, del finanziamento, della realizzazione e della gestione dell’intero complesso, assumendone il relativo rischio operativo.

“Gli operatori economici interessati – si legge nel bando - devono presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso esplorativo, una manifestazione di interesse alla presentazione di una proposta, da produrre entro i successivi 120 (centoventi) giorni per la realizzazione dell’intervento in partenariato”.

La procedura prevede una prima fase di manifestazione di interesse, seguita dalla presentazione delle proposte complete, che saranno valutate in base alla qualità del progetto di fattibilità, alle caratteristiche del complesso e della gestione, alla solidità del piano economico-finanziario e alla sostenibilità complessiva dell’intervento. Particolare attenzione sarà riservata alle soluzioni innovative, all’efficienza energetica e all’integrazione con il contesto ambientale e territoriale.



Chi è interessato a presentare la propria manifestazione di interesse ha tempo fino alle 14 di lunedì 23 marzo con modalità telematiche mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL.



La presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale e SCR Piemonte S.p.A., neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale. L’Amministrazione comunale, quindi, si riserva di decidere di realizzare l’intervento anche in maniera diversa, con o senza ricorso al partenariato pubblico-privato, di non riconoscere il pubblico interesse e/o la fattibilità nei confronti delle proposte pervenute, di non dar corso alla procedura, ovvero di non realizzare l’intervento, e ciò senza che il proponente possa nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione.