Albenga, centro recupero per uomini violenti, assessore Gaia: "Importante per evitare possibili ulteriori violenze"

Il contrasto alla violenza di genere è una priorità e nascono infatti quattro i nuovi centri dedicati al recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere: Regione Liguria li finanzierà con 200mila euro e uno di questi sarà ad Albenga, unico in provincia di Savona.

Attualmente in Liguria i centri di recupero di questo genere in possesso dei requisiti previsti a livello nazionale sono due, entrambi a Genova. Quelli nuovi sorgeranno invece nella Città delle Torri, oltreché a Imperia, Rapallo e La Spezia, consentendo così di intraprendere un percorso di trattamento anche a chi vive lontano dal capoluogo.

“Nella gestione e nel superamento della violenza di genere è fondamentale una programmazione di interventi che, oltre al supporto alla donna maltrattata e al suo reinserimento sociale, prevedano il recupero dell'uomo maltrattante attraverso una sua presa in carico per evitare il reiterarsi delle sue azioni – spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga Marta Gaia -. In questo si inserisce il CUAV, Centro per il recupero di Uomini Autori di Violenza domestica e di genere ad Albenga, che è stato finanziato, a seguito di avviso pubblico, da Regione Liguria con fondi ministeriali”.

“Ringrazio la Dott.ssa Elisabetta Corbucci, presidente del C.I.P.M. Liguria che ha partecipato all'avviso presentando un progetto per l'apertura di un Centro ad Albenga e la Dott.ssa Graziella Cavanna, già referente sul territorio ingauno dello sportello C.I.P.M. Liguria Ponente per il recupero dei soggetti maltrattanti, da sempre molto sensibile e attiva per la tutela delle donne vittime di violenza", conclude Gaia.

I centri di recupero per uomini autori di violenza sulle donne rivestono un ruolo fondamentale in questa lotta, perché si tratta di strutture che offrono un ambiente sicuro e strutturato in cui coloro che perpetuano atti di violenza possono affrontare e superare il loro comportamento abusivo. Gli uomini vengono incoraggiati ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ad analizzare le cause profonde del loro comportamento violento e ad imparare strategie alternative per risolvere i conflitti.