Realizzare e arredare la casa dei tuoi sogni, non è mai stato così facile

Hai appena acquistato la tua prima casa o devi solo ristrutturare un appartamento? Nel rinnovato show-room del Giardino dell'Edilizia troverai una vastissima scelta di pavimenti, rivestimenti, mobili e accessori bagno, e non solo. Troverai anche tutto ciò che serve per realizzare la casa dei tuoi sogni. Quello che ti serve è un professionista del settore che ti aiuti nella scelta dei pavimenti, dei rivestimenti e a consigliarti lo stile del bagno adatto ai tuoi gusti. Inoltre potrai trovare un consulente, un arredatore d'interni esperto, che ti aiuterà a rivisitare gli spazi e renderli funzionali, saprà cogliere le tue necessità per individuare la soluzione che fa al caso tuo, rendendole gradevoli e accoglienti.

L'interior design saprà cogliere le tue esigenze, i tuoi gusti estetici, anche in termini di funzionalità e stile. Il suo compito sarà quello di realizzare un progetto cucito su misura per te, valorizzando gli spazi e i desideri. Studio delle necessità e preferenze, creazione di progetti grafici per visualizzare il risultato finale, preparazione di piani e disegni in scala per gli aspetti tecnici ed esecutivi degli impianti, selezione di artigiani e fornitori affidabili, fornitura dei materiali scelti e approvati, coordinamento dei lavori fino all'installazione degli arredi e controllo finale, è tutto ciò che occorre per trasformare il sogno in realtà!

Il team del Giardino dell'Edilizia ti accompagnerà passo dopo passo nella scelta dei materiali con un servizio di consulenza e assistenza che va dalle soluzioni estetiche alle progettazioni dell'arredamento, dall'assistenza alla collaborazione con i tuoi tecnici in cantiere.

Che tu sia un privato o un imprenditore nel settore dell'ospitalità o della ristorazione, Il Giardino dell'Edilizia sarà la tua guida completa per tutte le tue esigenze di ristrutturazione, materiale da costruzione, arredamento e decorazione. Al Giardino dell'Edilizia si offrono soluzioni personalizzate per ogni fase della costruzione o ristrutturazione, selezionando i migliori marchi per dare un'eccellente qualità di materiali, prodotti, servizio e assistenza completi. Cosa aspetti? Recati presso gli uffici a Diano Castello! I consulenti dell'azienda saranno lieti di incontrarti per trovare insieme le soluzioni che fanno al caso tuo. Realizzare e arredare la casa dei tuoi sogni non è mai stato così facile.

