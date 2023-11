Ad Albenga Vincenzo Schettini “La fisica che ci piace”: “Un nuovo libro per parlare dei 7 fisici più Pop della storia”

Tappa ad Albenga questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, che mi ha portato a intervistare un fisico, un musicista, un curioso e appassionato di vita: è Vincenzo Schettini, il professore pugliese star dei social, fondatore de “La fisica che ci piace” con milioni di giovani (e meno giovani) follower su YouTube, TikTok e Instagram, che martedì 31 ottobre alle 17.30 sarà ad Albenga alla libreria Mondadori per il firmacopie del suo nuovo libro “Ci vuole un fisico bestiale”, edito da Mondadori.

Riesce a semplificare anche i concetti più complessi e a trasformare una lezione normale, rendendola interessante ed estremamente coinvolgente, al pari di un evento di intrattenimento. Amato dagli alunni, sa motivarli con la sua positività contagiosa, sempre con la parola giusta al momento giusto, effervescente e instancabile, fonde perfettamente le sue due anime: quella dell’artista e quella del fisico.

Raggiunto telefonicamente, ai microfoni di Savonanews, ha “spoilerato” per i suoi “Lovvini” albenganesi, qualche informazione sul libro che arriva appena un anno dopo l’uscita del suo primo lavoro editoriale e che porta il nome del suo progetto “La fisica che ci piace”

“Se il secondo libro è nato - spiega il famoso prof influencer dal ciuffo ribelle -, è perché già ai firmacopie mi sono reso conto che le persone desideravano un seguito. La casa editrice mi propose immediatamente di scrivere la seconda opera, ma in prima battuta risposi di no, perché volevo godermi la mia prima pubblicazione, curarmela e volevo crescere. In realtà poi ho sentito questa esigenza molto forte manifestata dalle persone che mi seguono, i miei ‘Lovvini’ – prosegue -. Però mi sono chiesto anche cosa potessi scrivere, perché non replicare con un altro libro di fisica, sarebbe stato ripetitivo. Allora ho pensato ai grandi fisici della storia, ho pensato che potesse essere interessante esplorare le vite di queste persone. Hanno fatto vite appassionanti, pericolose, hanno dovuto superare pregiudizi, barriere fisiche e mentali, in alcuni casi, per poi ‘partorire’ idee meravigliose. Insomma, persone ‘bestiali’, nell’accezione positiva del termine. Da lì, l’intuizione della canzone di Luca Carboni ‘Ci vuole un fisico bestiale’, che poi dice ‘perché siamo barche in mezzo al mare’: questo è centrale nel mio nuovo libro, perché anche i grandi fisici sono stati barche in mezzo al mare. Siamo sempre portati a pensare che le grandi personalità siano esenti dal dolore, invece hanno sofferto proprio come noi, eppure sono riusciti a fare cose meravigliose. In questo libro si entra, in qualche modo, nella mia sfera privata e racconto, attraverso me stesso, le loro vite e ovviamente, la loro fisica. Non manca ovviamente la parte didattica”.

Ma come ha fatto il prof Schettini a intuire che portare la fisica sui social potesse risultare vincente? Come è riuscito a trovare un metodo così efficace per spiegare semplicemente concetti così complicati? Come è nato “La fisica che ci piace”, quale la strategia? “Nessuna strategia precisa - racconta -. Era il 2014 quando ho intuito che le giovani generazioni si sarebbero concentrate sui social e che questi potevano essere un ottimo trampolino di lancio anche per contenuti didattici. In maniera giocosa, istintiva, in modo del tutto naturale, senza una strategia, appunto, nel 2015 ho cominciato a condividere i primi contenuti”.

Il prof, già quando ha cominciato a insegnare a scuola (è tuttora docente nell’Istituto “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, in provincia di Bari), appena laureato, aveva visto che i suoi metodi funzionavano e si creava una sorta di legame con gli studenti. “Forse perché sono un musicista – spiega -, un creativo (è violinista e direttore di coro, ndr). Lo studio della musica al Conservatorio credo mi abbia permesso di far emergere l’arte di comunicare. È stato determinante”.

“Credo che tutti gli insegnanti che siano dotati di creatività, chi si dedica alla poesia, chi al teatro, chi alla musica o altro, possano avere più facilità – prosegue -. L’arte e la creatività sono componenti molto importanti. Io molto spesso chiedo il perché non si offrano agli insegnanti, invece dei soliti corsi di formazione noiosi, dei percorsi ci comunicazione, di teatro, uso della voce. Io credo che sarebbero felicissimi di vivere finalmente corsi di formazione sul corpo, sulla voce e non sulle solite cose che si possono apprendere online. Gli insegnanti hanno voglia di crescere e di affermarsi, si dovrebbe dare loro la possibilità di farlo, tutti ne gioverebbero”, conclude il prof Vincenzo Schettini.

Il primo libro del prof Schettini, “La fisica che ci piace”, ha rappresentato un caso letterario raggiungendo la top 10 dei libri di saggistica più venduti in Italia e portandolo, nel 2023, a vincere il prestigioso premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze.

“Ci vuole un fisico bestiale”, in libreria dal 24 ottobre, ripercorre le esperienze incredibili dei fisici più Pop della storia. Un racconto affascinate in cui il prof, con la sua solita verve, ci racconta 7 fisici “influencer” dei loro tempi, che con le loro scoperte hanno rivoluzionato il mondo scientifico.

Di ciascuno di loro, Vincenzo indaga “la fisica che gli piace”, per scoprire quali leggi seguono le loro invenzioni e le teorie che li hanno resi celebri e che ancora oggi hanno un impatto determinante sulla vita di tutti noi. Ma soprattutto quanta umanità, imperfezione e vulnerabilità ognuno di loro ha saputo mostrare al mondo. I fisici raccontati nel libro: Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, Marie Curie, Enrico Fermi, Albert Einstein, Stephen Hawking.

L’appuntamento ad Albenga con il prof Schettini è imperdibile.

#ILBELLOCISALVERÀ