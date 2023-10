Finale, via 25 Aprile pronta al doppio senso: asfalto ok, in arrivo la segnaletica

Pronta alla settimana di rodaggio la nuova viabilità tra Finalborgo e Finalmarina, in attesa della prossima chiusura di via Brunenghi per gli scavi di archeologia preventiva in vista dei lavori di riqualificazione della stessa a partire da lunedì 6 novembre.

Nella giornata odierna sono stati ultimati gli interventi manutentivi su via 25 Aprile eseguiti dalla ditta Mina, quali la scarifica del vecchio asfalto nei punti dov'era maggiormente deteriorato e la posa del nuovo manto stradale. Il passo successivo sarà l'installazione della segnaletica provvisoria, sia orizzontale che verticale, dopodiché la via, solitamente percorribile dalla costa all'entroterra, aprirà a doppio senso.

"E' una prima settimana in cui abbiamo optato per questa scelta per far sì che gli utenti della strada possano abituarsi a questa viabilità modificata con il doppio senso di marcia sulla via - spiega il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Dopodiché, da lunedì, questa resterà l'unica via di collegamento tra Borgo e Marina, oltre ovviamente alla Sp 490".

Da lunedì 6 novembre, quando aprirà ufficialmente il cantiere e la via Brunenghi sarà chiusa in ambo i sensi di marcia dall'incrocio con l'Aurelia (dai cosiddetti "Quattro Canti") fino all'intersezione con via Dante, saranno invece scoperti i cartelli segnaletici "posizionati nei punti strategici per avvisare della nuova viabilità", continua Guzzi.

In supporto agli utenti della strada è stato anche previsto un apposito servizio degli agenti della Polizia Locale: "Per la giornata del 6 abbiamo previsto un numero di poliziotti sufficiente per essere sul territorio e fornire la giusta informazione" aggiunge il vicesindaco.

"L'auspicio è che tutto possa andare liscio in questa fase per arrivare a fine mese e sgomberare l'area dal cantiere per dedicarci poi alla strettoia di via Brunenghi in Borgo, dove comunque l'impatto sulla viabilità sarà di tutt'altra misura" chiosa Guzzi.