Savona, incendio in un magazzino edile in via Torino: i Vigili del fuoco sedano le fiamme

Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna a Savona, in via Torino, dove intorno alle 10 è scattato l'allarme per un incendio divampato all'interno di un magazzino edile.

La preoccupazione dei passanti è stata alimentata dal fumo visto fuoriuscire dal capannone e arrivare ad avvolgere in parte il vicino cavalcavia della ferrovia. Sul posto si sono così precipitate due squadre e un rinforzo che hanno prontamente domato il rogo, oltre alla polizia locale per le verifiche del caso.

Secondo quanto riferito, le fiamme sarebbero divampate da un materasso, forse giaciglio di un clochard, dal quale si sarebbe poi propagato ad altro materiale edile come alcune tavole di legno presenti.

L'incendio è stato messo sotto controllo e spento in breve tempo, prima di dare il via alle operazioni di bonifica.