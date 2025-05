Scavalca la recinzione della villa, il padrone di casa lo intercetta grazie alle telecamere sull'uscio: 24enne arrestato per tentato furto

E' finito in manette un giovane di 24 anni, cittadino del Mali, già noto alle Forze dell’Ordine, colto nei giorni scorsi in flagrante dai carabinieri di Albisola mentre tentava di intrufolarsi in un’abitazione isolata a Celle Ligure.

Il tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei militari, allertati dal proprietario dell’abitazione, che aveva notato in tempo reale le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza collegate al sistema d’allarme. Il malvivente, dopo aver scavalcato la recinzione della villa, stava cercando di forzare la porta d’ingresso quando è stato ripreso dalle telecamere.

Il proprietario ha così immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112 dando via all'intervento dei militari dell'Arma che, già impegnati in controlli nella zona, sono intervenuti rapidamente riuscendo a bloccare il giovane sul posto.

Durante la successiva perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un martello e due cacciaviti utilizzati come arnesi da scasso, che sono stati sequestrati. Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, è stato poi accompagnato al Tribunale di Savona per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione si inserisce in un contesto di controlli intensificati da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, il quale ha rafforzato la presenza sul territorio, anche con militari in abiti civili, in risposta a una serie di furti registrati negli ultimi tempi ai danni di esercizi commerciali e abitazioni. Una risposta decisa a tutela della sicurezza pubblica e per contrastare con efficacia i reati predatori.