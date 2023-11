Ex Savam, Scotti: "Il comune continua a sbagliare. I tempi tecnici? Una scusa per occultare gli errori"

"La strada attendista nei confronti del tribunale, cioè la scelta dell'amministrazione comunale di Altare di sospendere la procedura di esecuzione dei lavori in attesa della nomina del curatore, mi vede molto preoccupata". La consigliera comunale indipendente Rita Scotti è intervenuta sulla questione ex Savam, attaccando l'operato della giunta Briano.

"Contrariamente alle notizie rassicuranti fornite di continuo, temo che lo stato di quel immobile, pieno di vincoli e impedimenti, in una zona depressa dove il valore immobiliare è ridotto a cifre ridicole, possa portare al fatto che il tribunale, magari dopo anni di aste deserte, potrebbe decidere che non sia conveniente proseguire nella vendita per antieconomicità. Così l'area andrebbe in proprietà ai soci della srl fallita come proprietà indivisa".

"Spero tanto di sbagliare, ma è certo che se fossero stati più tempestivi a dare corso all'esecuzione coatta dei lavori, notificando per tempo tutti gli atti necessari a Città de Vetro, oggi potrebbero entrare nell'area per la messa in sicurezza, a prescindere dalla nomina o meno del curatore".

"Continuiamo ad essere vittime di scelte sbagliate o di atti fatti con lentezza e ritardo. I tempi tecnici sono solo una scusa per occultare questi continui errori. Faccio sommessamente osservare come tutto ciò che sto dicendo da profana da oltre un anno, seguendo solo la normale logica, si avveri puntualmente. Mi chiedo come mai il sindaco, coronato da consulenti legali e tecnici, dica sempre cose diverse che mai diventano reali, a partire dalla soluzione jolly portata avanti per mesi della famigerata 'galleria paramassi' che oscillava tra una seria incredulità e la soglia del ridicolo", conclude la consigliera Scotti.