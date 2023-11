Punto Nascite del Santa Corona, Grande Liguria: "Un lungo elenco di bugie, il territorio dimostri che non è più disponibile a farsi prendere in giro"

Negli ultimi giorni riapertura del Punto Nascite del Santa Corona è tornata ad occupare insistentemente le cronache politiche. Anche Grande Liguria, attraverso una nota stampa, è intervenuta sul tema sottolineando le diverse dichiarazioni da parte del presidente della Regione Giovanni Toti sulla riapertura del presidio pietrese che si sono succedute nel tempo.

Grande Liguria apre il suo elenco citando: "La chiusura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona è temporanea e provvisoria. Il servizio, momentaneamente trasferito e concentrato al San Paolo di Savona, riaprirà a Pietra Ligure non appena le condizioni legate alla pandemia lo consentiranno". A seguire, le dichiarazioni del 7 marzo 2022: "Punto nascite del Santa Corona? Lo riapriremo, cascasse il mondo".

Si prosegue con il Consiglio regionale del 26 aprile 26 aprile 2022: "All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a riaprire il punto nascita dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nel savonese, a distanza di un anno e mezzo dalla chiusura. Favorevoli centrodestra, centrosinistra e M5S". E ancora: "Toti ha confermato la volontà di riaprire il reparto entro l'estate"

"Sarebbe ancora lungo l'elenco delle bugie in merito alla questione,ma per non tediarvi ci fermiamo qui" commentano da Grande Liguria.

"Il 9 novembre 2020 chiudeva 'temporaneamente' il punto nascite per cui tra pochi giorni saranno tre anni - si legge nella nota - Mai pensavamo di ricordare un compleanno così triste. E leggendo le ultime dichiarazioni diverranno sicuramente quattro. In molti temono che non rivedremo mai più a Pietra Ligure il punto nascite in quanto in questo Paese il provvisorio è più definitivo del definitivo. Forse è venuto il momento che questo territorio dimostri che non è più disponibile a farsi prendere in giro da una classe politica che si spende totalmente per consegnare poltrone e basta".