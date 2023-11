Maltempo: piogge nel savonese, allerta gialla in corso. Attesa mareggiata nel pomeriggio

E’ in corso sulla zona A e B l’allerta gialla per temporali (che è scattata alle 6 di questa mattina), sulle zone C e E è in corso l’allerta arancione (scattata alle 8).

Nell’ultima ora una linea temporalesca si è formata in mare aperto davanti alla costa di Sestri Levante, portando piogge abbondanti in zona. Continua a piovere diffusamente in tutta la regione con precipitazione tra deboli e moderate dal Ponente al Levante.

Si sta assistendo ad un rinforzo dei venti sui crinali con raffiche che a Casoni di Suvero hanno raggiunto i 120 km/h. Per quanto riguarda le condizioni del mare, attesa mareggiata intesa dal pomeriggio di oggi a domani, venerdì 3 novembre. E’stato un mese molto piovoso, quello di ottobre appena trascorso, con cumulate mensili di 747 mm a Cabanne, 565 mm sulla diga del Brugneto e 546 mm a Torriglia.

Nelle zone A e B l'allerta gialla terminerà alle ore 21 di oggi, giovedì 2 novembre. Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.