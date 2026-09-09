Camion carico di carta in fiamme sull'autostrada A6: riaperta dopo la chiusura temporanea la tratta Savona-Altare

AGGIORNAMENTO : Autostrada dei Fiori, concessionaria della tratta autostradale A6 Torino – Savona, informa che alle ore 16:30 è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione Savona tra gli svincoli di Altare e l’interconnessione con l’A10 Genova – Savona.

Tale misura straordinaria, possibile grazie alla rimozione temporanea del cantiere in essere, ha consentito di riattivare il collegamento verso la Liguria, interrotto nel primo pomeriggio a causa di un mezzo pesante andato in fiamme alla progr. km 119 + 900.

In riferimento alla carreggiata in direzione Torino, l’incendio è stato domato grazie al pronto intervento di quattro squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, e la sua riapertura è subordinata all’esito delle verifiche tecniche ed al completamento delle attività di bonifica e ripavimentazione rese necessarie a seguito di quanto accaduto.

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Un mezzo pesante, sembrerebbe adibito al trasporto di carta, ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 9 settembre, ndr) lungo l’autostrada in prossimità dello svincolo savonese verso la A6 Torino-Savona.

L’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando si sono sollevate dal camion alcune fiamme. A causa del vento, anche l’area boschiva sottostante la carreggiata è stata leggermente interessata. L’intervento dei vigili del fuoco, tuttavia, è scattato rapidamente ed è stato tempestivo per evitare la propagazione eccessiva del rogo: sul posto sono arrivate due squadre.

Le operazioni di spegnimento, subito avviate, hanno richiesto la chiusura dell’accesso al bivio A6/A10 per il traffico diretto verso Torino, sia per i veicoli in arrivo da Genova sia per quelli provenienti da Ventimiglia.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Il concessionario Autostrada dei Fiori ha segnalato la formazione di code nel tratto interessato in entrambe le direzioni, con il rallentamento che si è rapidamente trasformato in diversi chilometri di coda. In particolare, un blocco del traffico di circa due chilometri tra Altare e il bivio A6/A10, in direzione Savona.

Al momento l’incendio risulta circoscritto e sotto controllo, mentre proseguono le operazioni necessarie per la completa messa in sicurezza dell’area.