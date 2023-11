Rubano una borsa dall'auto, bloccati dalla Squadra Mobile, oppongono resistenza ferendo un'agente: due arresti a Savona

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato a Savona un quarantacinquenne e un quarantasettenne italiani, entrambi pregiudicati. L'operazione rientra nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati cosiddetti "predatori", intensificata dal Questore.

I due sono stati tratti in manette nella fragranza del reato di rapina aggravata in concorso e lesioni a pubblico ufficiale. Durante uno specifico servizio, sono stati notati dal personale della Squadra mobile avvicinarsi con fare sospetto ad una autovettura ferma ad un incrocio, tra via Stalingrado e via Braja, aprire la portiera lato passeggero e impadronirsi della borsa della conducente.

Sorpresi nella flagranza di reato al fine di guadagnarsi la fuga, hanno minacciato gli operatori con un coltello e opposto resistenza attiva, a seguito della quale, uno degli agenti è rimasto contuso.

Dagli accertamenti e approfondimenti investigativi, il quarantacinquenne è risultato altresì destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona. L'uomo deve scontare una pena di due anni, otto mesi e cinque giorni, a seguito di una condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, evasione, danneggiamento e furto con strappo commessi in provincia di Savona nel 2022. Lo stesso è anche stato denunciato per il porto illegale di oggetti o armi atti ad offendere.

Dopo le operazioni di rito gli arrestati sono stati entrambi condotti presso la Casa Circondariale di Genova Marassi e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.