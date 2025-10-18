 / Cronaca

Cronaca | 18 ottobre 2025, 16:51

Finale Ligure, sub colto da malore in mare: trasportato al San Martino con l’elisoccorso

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio

Finale Ligure, sub colto da malore in mare: trasportato al San Martino con l’elisoccorso

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio a Finale Ligure, dove un sub è stato colto da malore in acqua nel porto di Capo San Donato.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 e subito è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Finalborgo, l’automedica e la Capitaneria di Porto. Per il trasferimento urgente è stato inoltre inviato l’elisoccorso Grifo.

Il sub è stato recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato preso in cura dal personale medico.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium