Finale Ligure, sub colto da malore in mare: trasportato al San Martino con l’elisoccorso

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio a Finale Ligure, dove un sub è stato colto da malore in acqua nel porto di Capo San Donato.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 e subito è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Finalborgo, l’automedica e la Capitaneria di Porto. Per il trasferimento urgente è stato inoltre inviato l’elisoccorso Grifo.

Il sub è stato recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato preso in cura dal personale medico.