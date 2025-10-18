Edizione locale
Frana in località Cornareto, il sindaco di Cosseria dispone la chiusura della strada: "Serve un intervento definitivo e risolutivo"
Rinnovo CCNL per le farmacie private, il sindacato confederale denuncia: "Proposti contratti di Serie B"
Spese da affidamento dei minori: ai Comuni liguri oltre 6 milioni e 600 mila euro
“Addio Burnout!”: il best-seller USA da 700.000 copie sbarca in Italia… insieme al suo autore
Savona, pubbliche assistenze, Vigili del fuoco e polizia municipale rendono omaggio ai tre carabinieri morti in Veneto (FOTO E VIDEO)
Pulizia dei torrenti a Savona, Santi: “Il Comune ha predisposto un piano di interventi di pulizia?”
Magliolo, via libera ai fondi regionali per la messa in sicurezza della strada comunale di Isorella
Carcare, 3mila euro per cancellare le scritte no vax dal muro del cimitero
Cairo, scuola primaria alluvionata: Lambertini: "La mensa verrà spostata al piano terra, sulla palestra ci siamo attivati"
Scuola primaria di Cairo, i genitori chiedono interventi urgenti dopo l’alluvione: lanciata una petizione
Cronaca
Coltiva marijuana in casa, denunciato un 54enne
Cronaca
Drammatico incidente sul lavoro in Costa Azzurra: l’albenganese Angelo Di Bella perde la vita
Sport
Giro d'Italia 2025, il 12 novembre la presentazione del percorso: non ci saranno tappe nel savonese
