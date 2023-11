“Mondi Paralleli -prigionieri del tempo”, il nuovo film che esalta la Liguria e la storia di Genova è alla ricerca di un canale distributivo

“Mondi Paralleli -prigionieri del tempo” presentato in evento privato per gli invitati in sala. Duecento persone hanno potuto assistere al film nella versione definitiva. Il cinema che ospita l’evento esclusivo è il multisala “The Space Porto Antico”, che dedica una sala all’associazione culturale no-profit D&E Animation, che è anche la produzione indipendente del lungometraggio tanto atteso, scritto e interpretato dall’autore pluripremiato Dario Rigliaco e diretto da Gianluca Messina.

E’ l’avventura di tre coraggiosi inglesi della Londra Vittoriana dell’Ottocento. Due uomini e una donna, che attraverso una mappa trovano un portale in grado di viaggiare verso un’altra epoca, un altro “tempo”. Precisamente il medioevo, la Genova dei Capitani D’oria e Spinola. Tra insidie, inganni, avventure e amori, dovranno fare i conti con il passato. Mentre Walter Dixon farà di tutto per avere la sua vendetta a Londra. I personaggi di fantasia interagiscono con quelli della storia; infatti gli incontri con Guglielmo Marconi a Londra o con Jacopo da Varagine nelle mura della “Superba”, sono la prova di una valorizzazione fortemente voluta non solo del territorio ligure, ma della storia delle famiglie Spinola e D’oria, alle prese con le guerre contro Pisa e le tensioni interne, fino alla congiura dei Fieschi.

-Questa è storia- ci narra l’autore -è un modo per conoscere alcuni dettagli di un periodo a cavallo tra il 1289 e il 1292 della Genova della Repubblica, ma attraverso un’avventura mozzafiato nata dalla mia fantasia. Nella Londra parallela non mancano i personaggi come un giovanissimo Marconi o il noto serial killer conosciuto come Jack lo squartatore, fino a una dedica speciale, un omaggio “post-titoli di coda” alla trilogia “Ritorno al Futuro”, una passione che accomuna autore e regista.

In occasione dell’evento è stata proiettata anche una versione rieditata di “30’to Hell”, il mediometraggio “action-movie” diretto da Rigliaco e Messina che è stato premiato a New York, Las Vegas, in Inghilterra e in Italia. Un nuovo sound-design e l’inclusione di scene tagliate a cura di Nazar Fedunyk e Ferdinando Lercari hanno dato una nuova vita al mediometraggio.

Ma torniamo a “Mondi Paralleli – prigionieri del tempo”, una sceneggiatura di Rigliaco premiata a livello internazionale; c’è da fare un passo indietro per spiegarne il percorso travagliato; il destino ha giocato un ruolo beffardo vedendola coinvolta in un periodo storico ancora più “particolare” durante la sua produzione: quello della pandemia “Covid-19”. Il progetto indipendente assistito da Genova Liguria Film Commission, nasce nel 2019 e nel gennaio 2020 viene ufficializzato il cast. Molti gli attori talentuosi liguri in cerca di una vetrina importante tra i set mozzafiato che valorizzano la regione come da obiettivo del progetto. Il 02/02/2020 ha luogo il primo “ciak”. La “Londra vittoriana” si girerà nel meraviglioso borgo di Zuccarello (SV). L’obiettivo è quello di presentare il lungometraggio in autunno 2020 e per catapultarsi nel Medioevo seguono altri set: al Castello Spinola di Campo Ligure, nel bellissimo borgo di Pentema a due passi da Torriglia, o ancora a San Salvatore di Cogorno, dove la location sarà la nota Basilica dei Fieschi. Ma il Covid purtroppo è già presente, dilaga e dopo solo un mese di riprese, la produzione deve interrompere i lavori a causa del lockdown nazionale. Il progetto rimane sospeso per molti mesi, ma non perde mai la speranza di poter ricominciare da un momento all’altro, quella storia, che ha unito le forze, ha fatto sì che tutto fosse rivisto e nel rispetto delle normative vigenti potesse davvero ricominciare, ma non per molto. Altri stop e regole che rendono impossibile affrontare i costi e Mondi Paralleli si ferma più volte ancora, e ancora.

Ma tutto ciò non basta per abbattere un progetto di questo calibro messo in piedi da una “associazione culturale”, con questo entusiasmo, con questa dedizione. La squadra è più unita che mai ed ogni volta ricomincia da capo senza gettare la spugna. La troupe di professionisti unita a giovani talenti del mondo dell’audiovisivo non ha nessuna intenzione di lasciare le cose in sospeso.

Nell’Ottobre 2022 viene presentata una versione “beta” del film e grazie alle donazioni degli invitati, il film vede la luce un anno dopo, nella versione completata; il 9 Novembre 2023 è stato presentato ufficialmente “Mondi Paralleli -prigionieri del tempo” in presenza di Stefano Mai e una rappresentanza di Regione Liguria, tra i duecento invitati.

Ora, si aspettano notizie per un canale distributivo, perché questo film merita di essere valorizzato, come egli stesso ha fatto con chi ha sposato il progetto.

E’ un lungometraggio estremamente interessante, professionale, culturale. Ma è prodotto indipendentemente, non da una vera casa di produzione cinematografica, per cui, è fuori dal “circuito”.

E’ possibile che un risultato di questo genere debba rimanere in stand-by a tempo indeterminato per questi motivi? Sarebbe davvero un’ingiustizia. Ma forse qualcuno se ne accorgerà e qualcosa cambierà. Sicuramente “Mondi Paralleli” lo meriterebbe.

Il trailer è disponibile qui: