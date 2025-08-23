Carenza di medici di base: a Calizzano un nuovo incarico temporaneo per garantire l’assistenza

Il caso di Calizzano non è isolato. Da tempo nella nostra provincia, come in molte altre zone italiane, reperire medici di medicina generale è sempre più complicato. I pensionamenti di una larga parte degli attuali medici di famiglia che appartiene a generazioni ormai vicine al pensionamento, e il turnover non riescono a compensare le uscite; il numero insufficiente di nuovi professionisti: le borse di studio e i posti disponibili nelle scuole di formazione per medicina generale non hanno tenuto il passo con il fabbisogno reale, creando un vuoto strutturale ma anche aree periferiche poco attrattive ai professionisti. Ma ci sono anche i carichi di lavoro crescenti a medici ai quali non è più richiesto solo di seguire i pazienti, ma anche di occuparsi di burocrazia, certificazioni, gestione telematica e presa in carico di cronici, rendendo l’attività sempre più pesante.