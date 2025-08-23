Alcol a minorenni, il locale sanzionato a Loano è un minimarket: stop all'attività per 15 giorni

La Questura di Savona fornisce ulteriori dettagli sul locale di Loano sospeso per la vendita di alcol a minorenni.

"Ieri gli agenti della Polizia Locale di Loano hanno notificato al titolare di un minimarket il decreto del Questore di Savona con cui viene disposta la sospensione della licenza per quindici giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS - si legge nella nota stampa diffusa dalla Questura savonese - Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato adottato su proposta della stessa Polizia Locale che, nel corso di diversi controlli effettuati nelle ultime settimane, ha accertato la vendita di bevande alcoliche a minorenni senza alcuna verifica dell’identità degli acquirenti".

"Tra i più recenti episodi riscontrati, di particolare gravità, vi è la cessione di superalcolici a un ragazzino di appena 12 anni - si legge ancora nella nota - Il minore, insieme al fratello anch’egli sotto i 18 anni, è stato poi rintracciato nel comune di Pietra Ligure, seduto su una panchina in condizioni di forte alterazione e malessere, riconducibili all’abuso di alcol. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che la bevanda era stata acquistata proprio presso il suddetto esercizio commerciale. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, dove ha ricevuto le cure necessarie".