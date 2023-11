Pietra chiude il “Grow Festival – Semi di consapevolezza” dedicato alla gentilezza con il docufilm di Ruffini

Lunedì 13 novembre, in occasione della “Giornata mondiale della Gentilezza, ultimo appuntamento della rassegna pietrese “GROW Festival – “Semi di consapevolezza”, che dal 13 ottobre al 13 novembre ha messo in scena le mille sfumature della "gentilezza" e il suo potere “generativo” di cambiamento. La rassegna si concluderà con la proiezione, alle ore 21,00 al Cinema Teatro Comunale “Guido Moretti”, del docufilm “Perdutamente” di e con Paolo Ruffini, lungo, commovente e doloroso, ma anche bellissimo e ricolmo di amore, viaggio per l'Italia alla ricerca di incontri, esperienze, confronti con persone affette dall'Alzheimer e con chi se ne prende cura: parenti, amici, affetti, le “seconde vittime” della malattia.

Alla mattina, con inizio ore alle 9,30, sempre al Cinema Teatro Moretti, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure con disegni, messaggi e pensieri di gentilezza faranno da cornice alla cerimonia ufficiale di consegna alla Città di Faenza, come Pietra Ligure “Comune Gentile”, dell’assegno di 14 mila euro frutto della cena di beneficenza “Pietra su Pietra 2023 – Pietra Ligure aiuta Faenza”, tenutasi lo scorso 18 settembre sul grande prato del Santuario di Nostra Signora del Soccorso. Altro momento clou nel segno della solidarietà, altra espressione della gentilezza, che vedrà salire sul palco il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri e Mattia Lucchini, direttore della scuola di arte del comune emiliano alla quale sono destinati i fondi per una sua ricostruzione e piena ripresa delle sue attività.

Con “Perdutamente” va in scena l’ultimo imperdibile capitolo dell’originale rassegna pietrese improntata alla valorizzazione di ciò che è “gentile”, “positivo”, “bello” e “rispettoso” che ha riempito la sala del teatro Moretti nelle serate autunnali: da Daniel Lumera con “28 respiri per cambiare la vita”, a Noma con il suo “Il suon di lei”, al concerto esperienziale di Emiliano Toso “Mi espando verso il cielo”, fino ai solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano con il galà di danza “L’arte incontra il pianeta” e, ancora, l'esibizione del corpo di ballo dell’Experience Dance Academy e il loro spettacolo “Uno contro tutti, tutti per uno”.

“Nel 2022 Pietra Ligure è diventata ufficialmente il primo “Comune Gentile” della Liguria, il 40° in Italia, e con il ‘Grow Festival – Semi di consapevolezza’ abbiamo voluto rinnovare l’impegno preso con l’adesione al ‘Movimento Italia Gentile’ - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino e alla cultura Daniele Rembado -. Puntiamo ancora a migliorare la nostra vocazione di “Comune gentile” con azioni concrete sul fronte delle relazioni di comunità, della coesione e inclusione sociale, valorizzando la sostenibilità e la complessiva qualità di vita delle persone" concludono gli amministratori pietresi”, concludono De Vincenzi, Pastorino e Rembado.