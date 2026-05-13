Andora, tutto pronto per la 13^ edizione di “Azzurro pesce d’autore”: in vetrina la cucina di bordo e di borgo

Si aprirà con Licia Colò la 13^ edizione di “Azzurro pesce d’autore”, l’annuale appuntamento promosso dal Comune di Andora (Savona, Liguria) e dedicato alla promozione del buon pescato locale e ligure, delle attività legate al mare e alle eccellenze della piana agricola locale, vocata a Basilico Genovese DOP, ortaggi e coltivazioni olivicole. Oltre alla Colò, numerosi e qualificati ospiti si alterneranno nelle tre giornate, con un programma davvero intenso di interessanti e sfiziose attività a tema.

La manifestazione si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026, dalle 10 alle 20, nello splendido scenario dell’approdo turistico di Andora, Bandiera Blu dal 1987 e, per la prima volta, sulla passeggiata a mare. Il Palazzurro, al centro dell’area espositiva, proporrà un ricco programma con cooking show, street food ligure, scuola del pesto al mortaio, degustazioni di olio EVO, mercato contadino e fiera delle tipicità. Gli Stand informativi e di promozione delle attività legate al mare saranno aperti dalle ore 10 alle 19.30. L’area street food, dalle ore 10 alle 20.00, sulla banchina porto turistico, versante mare.

Licia Locò, apprezzata divulgatrice televisiva sarà ad “Azzurro”, il 15 maggio, alle ore 10.30, all’apertura dell’evento e, nel pomeriggio, alle ore 18, ospite di un talk dal titolo “Il mare, un patrimonio da proteggere ogni giorno”, nel corso del quale il sindaco di Comune di Andora Mauro Demichelis le consegnerà il “Premio Azzurro” per il suo impegno a favore dell’ambiente.

“Licia Colò è un testimone credibile e appassionato della tutela dell’ambiente e siamo lieti di premiarla e presentare l’impegno di Andora a favore della valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista turistico, ambientale e culturale. Il legame fra litorale e entroterra è ben espresso dal tema dell’edizione 2026 ovvero “La vita e la cucina di borgo e di bordo” – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Con Azzurro, promuoviamo la ricchezza delle eccellenze locali che saranno protagoniste di numerosi cooking show, con chef di rinomate realtà del territorio. Le associazioni operanti nel porto proporranno esperienze in mare e animeranno parte dello street food locale. Il tutto contornato da una mostra mercato, laboratori, degustazioni in collaborazione con produttori e aziende locali, liguri e nazionali. Ringraziamo tutti gli enti, le realtà di Andora, liguri e nazionali e gli espositori che animeranno una edizione ricca di contenuti”.

“Azzurro, Pesce d’autore” promuoverà, di concerto con il GAL Fish Liguria, l’ostrica ligure, il sugarello, l’alletterato e i prodotti dell’acquacoltura come l’orata.

“Il coinvolgimento del GAL Fish in “Azzurro pesce d’autore” non si limita alla promozione istituzionale, ma punta a creare occasioni concrete di divulgazione e valorizzazione della cultura del mare e delle sue eccellenze – dichiara Enrico Lupi, presidente di GAL Fish Liguria -Per questo abbiamo previsto laboratori e momenti dedicati alle specie ittiche inserite nel protocollo siglato tra con l’Unione Cuochi Liguria – dallo sugarello all’alletterato, dai prodotti dell’acquacoltura come l’orata fino all’ostrica ligure – con il prezioso coinvolgimento dello chef Alessandro Dentone, presidente dell’Unione Cuochi Liguria, e di professionisti e pescatori locali. La manifestazione rappresenta una straordinaria vetrina per uno dei comparti economici più significativi e storici della nostra Regione ed è un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato. A rendere ancora più forte il legame tra territorio, tradizione e qualità saranno i prodotti di eccellenza liguri e, protagonista indiscusso e comune denominatore dell’evento, l’olio extravergine di oliva da cultivar taggiasca”.

Azzurro Pesce d’Autore, gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Regione Liguria, Provincia di Savona, Camera di Commercio Le Riviere di Liguria e Associazione Nazionale Città dell’Olio.

“Azzurro pesce d’autore rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il comparto ittico ligure, le produzioni locali e la cultura del mare, promuovendo al tempo stesso sostenibilità, turismo e identità territoriale - dice l’assessore all’agricoltura e alla pesca, Alessandro Piana - Abbiamo investito in questo settore strategico attraverso il FEAMPA, destinando 400 mila euro a sostegno della filiera ittica. Con il nuovo Programma regionale 2026–2028 abbiamo inoltre previsto 11 milioni di euro per sostenere il comparto della pesca e dell’acquacoltura, favorire il ricambio generazionale e accompagnare le imprese nei processi di innovazione e crescita”.

Azzurro Pesce d'autore, si avvale della collaborazione anche della Delegazione di Spiaggia di Andora, dell'A.M.A. l’Azienda Multiservizi Andora, del GAL fish, degli chef e delle associazioni locali e di promozione e degli espositori che hanno accettato l'invito del Comune. “Azzurro” gode del sostegno della Fondazione De Mari. La Segreteria organizzativa è dell'agenzia Immedia, mentre l'organizzazione tecnico-logistica è della Pro Loco Andora.

PROGRAMMA ATTIVITA’ A TEMA

Venerdì 15 maggio

ore 9 - Palazzurro - Laboratorio sensoriale con assaggio di olio evo, appuntamento dedicato al Camper Club La Granda

dalle ore 9 alle 14 – Tendone Circolo Nautico Andora - Laboratori didattici per i Ragazzi delle Scuole Medie di Andora e Laigueglia, a cura dell’Istituto Superiore Giancardi di Alassio

ore 10.30 – Palazzurro e area antistante porto turistico - Apertura

- Saluti istituzionali del Siundaco Mauro Demichelis e delle Autorità alla presenza dell’ospite d’onore Licia Colò

- “Piccoli turbanti di orata del Tigullio , con spuma di patate, olive taggiasche IGP e lacrime di pesto leggero”, cooking show del Team Savona dell’Unione Cuochi Liguria, protagonista ai Campionati Italiani di Cucina 2026, con focus sull’orata da acquacoltura, in collaborazione con Aqua srl e GAL Fish Liguria

- Taglio del nastro

ore 15 - Palazzurro - “Il ritmo del pestello: tradizione e segreti del vero Pesto Ligure al mortaio”, cooking show dello chef “di borgo” Simone Peirano (Il Pozzo, Andora)

ore 15.45 – Palazzurro - “L’Ostrica Spezzina, non solo cruda...”, cooking show dello “chef di bordo” Alessandro Dentone, presidente Unione Cuochi Liguria, anteprima Oyster Fest, a cura Cooperativa Mitilicoltori Spezzini, in collaborazione con Gal Fish Liguria

ore 16 - Tendone Circolo Nautico - “Pestata in compagnia”, laboratorio di pesto al mortaio con l’esperto divulgatore Simone Peirano, a cura di Andora Giovani

ore 17 – Palazzurro - “Pesce azzurro, pesce locale: parliamo del Sugarello”, approfondimento con degustazione, a cura del pescatore andorese Michele Cardarelli (Cooperativa Capo Mele), in collaborazione con GAL Fish Liguria

ore 18 - Palazzurro - - “Il Porto di Andora e l'Italia della Blue Economy: sostenibilità, innovazione, accoglienza: il porto come ingresso al territorio”, con gli interventi di Fabrizio De Nicola, presidente A.M.A. e Walter Vassallo, ideatore Blue Marina Awards

- Talk con Licia Colò - “Il mare, un patrimonio da proteggere ogni giorno”

- Conclusioni del Sindaco di Andora, Mauro Demichelis e consegna Premio Azzurro a Licia Colò

ore 18 – Area Street Food - “La grande musica italiana ed internazionale”, intrattenimento musicale con il Premiato Cotonificio (Max Spataro e Luca La Franca, due voci e due chitarre)

Sabato 16 maggio

ore 10 – Palazzurro - “Macedonia gourmet", laboratorio-degustazione con le piante Alkekengi, Finger Lime e nuove specie di agrumi asiatici e fiori edibili, a cura di Vivaio Rocchetti Andora

ore 10.30 – Palazzurro - "Alla scoperta dei fondali del ponente ligure”, presentazione delle attività e proiezione di immagini-video, a cura di Diving Club Andora

ore 10.30 - Tendone Circolo Nautico - “Curiosità sul pesto al mortaio”, apertura giornata con i saluti istituzionali di Alexandra Allegri, assessore all’Ambiente, e laboratorio con l’esperto divulgatore Simone Peirano, a cura di Andora Giovani

ore 11.15 – Palazzurro - “Porto di Andora 4.0, un marina Smart: il digitale al servizio dei diportisti”, a cura di Azienda Multiservizi Andora, in collaborazione con Digital Twin: presentazione dei nuovi servizi, con gli interventi di Fabrizio De Nicola, presidente A.M.A. e di Andrea Buralli di Moveetra srl

ore 12 - Palazzurro - “L’acciuga.. una volta ero ripiena!”, cooking show dello Luca Bertora (Vignamare, Andora, 1 Stella Michelin + Stella Verde), con focus sull’olio evo a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio

ore 14.30 - Palazzurro - “Le parole del mare: rotte e lingue che univano il Mediterraneo”, presentazione-conferenza a cura del cartografo Giovanni Pazzano

ore 15 – Palazzurro - “Risotto ai gamberi rosa con crudo di gamberi viola al lime e granella di pistacchi”, cooking show della brigata dell’Ittiturismo L’Approdo del Bacicin (Savona), in collaborazione con GAL Fish Liguria

ore 16 - Tendone Circolo Nautico - “Pestata in compagnia”, laboratorio di pesto al mortaio a cura dell’esperto divulgatore Simone Peirano, con Andora Giovani

ore 16 – Palazzurro - “Lardo della Valmerula agli aromi di Borgo Castello su crostone di pane di Stellanello aromatizzato all'aglio di Vessalico”, cooking show dello “chef di bordo” Claudio Londri (Anmi)

ore 17 – Palazzurro - “Cavalle in insalata”, cooking show dello “chef di bordo” Salvatore Pinga (ittiturismo Pingone, Imperia), in collaborazione con GAL Fish Liguria

ore 18 – Palazzurro - Incontro con Maria Luisa Alberico, autrice di “Abbecedario Dionisiaco: in vigna, nel calice, a tavola”, introduzione della consigliera comunale Maria Teresa Nasi, a cura di Lega Navale Andora. Degustazione finale con i vini dell’azienda Peq Agri, con la partecipazione del sommelier Fisar Ivano Brunengo

ore 18 – Area Street Food - “Pop & Indi”, intrattenimento musicale con la band Fuoricampo (Davide Patitucci, chitarra acustica e voce; Matteo Marin, chitarra elettrica; Tommaso Brovelli, kit macajon)

Domenica 17 maggio

ore 9 – Piazzale ingresso porto (ritrovo)

Passeggiata panoramica Mezzacqua / Borgo Castello, con la collaborazione di Maria Teresa Nasi, consigliera comunale, a cura di Pro Loco Andora: percorso di 6,5 km, dislivello 130 m, durata 3 ore. Per informazioni e prenotazioni: marciandora@gmail.com, entro venerdì 15/5

ore 9.30 – Tendone Circolo Nautico - “Andora, dal passato al presente: un unico scatto tra memoria e meraviglia”, presentazione esposizione fotografica e nuovo video realizzato con l’A.I. dagli scatti storici di Marino Vezzaro

ore 10 – Palazzurro - “Trancio di alletterato scottato al sentore di timo spontaneo su insalata catalana della Valmerula”, cooking show dello “chef di bordo e di borgo” Claudio Londri (Anmi)

ore 11 – Palazzurro - “Branzino in crosta di patate con crema di trombette e Belendina caramellata”, cooking show dello chef andorese “di bordo” Francesco Bregolin (Hotel Ascona****, Ascona, Svizzera)

ore 12 - Palazzurro - “Scopriamo ed esploriamo il nostro territorio”, presentazione a cura di Flavio Marchiano, presidente del consiglio comunale di Andora. A seguire: “Laboratorio sensoriale e di assaggio di olio evo”, a cura di Ludovico Tortonesi e Paola Luperto, diplomati tecnici superiori dell'Its Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia

ore 14.30 - Palazzurro - “Scopriamo insieme le sfiziosità con la bella e dolce Belendina”, approfondimento sulla Cipolla Belendina, con degustazione, a cura di Pro Loco, Coa e Presidio Slow Food. Introduzione e saluti istituzionali di Monica Risso, assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali

ore 15.15 - Palazzurro - “La pesca sportiva a servizio della ricerca scientifica: le migrazioni del tonno rosso”, conferenza di Fabio Bottero, a cura di Capo Mele Fishing

ore 16 - Palazzurro - “Via Mare & Terra”, cooking show dello chef di bordo e di borgo Luca Francia (Viamare e Viaterra, Andora)

ore 17 - Palazzurro - “Il pescato del giorno alla mia maniera”, cooking show dello “chef di bordo” Marcos Loichtl (Cooperativa De Ferrari tra pescatori di Noli), a cura di GAL Fish Liguria.

ore 17.45 – Palazzurro - “Nel cuore del Santuario Pelagos”, Matteo Basile (presidente di Lega Navale Andora) racconta la recente traversata nel mar Ligure per promuovere il Ventalogo del Mare, iniziativa nazionale della Lega Navale Italiana

ore 18 - Palazzurro - Recital di poesie, con Claudio Tordella, Fabio Cavallo e Annamaria Maccaboni, a cura di Lega Navale Italiana Andora

“La Festa delle Erbe di Rollo”, presentazione a cura dell’Associazione Antico Borgo di Rollo, con degustazione finale

ALTRE INIZIATIVE

proposte dalle Associazioni e Amici di Azzurro

Attività dimostrativa con il simulatore, presso stand di Lega Navale Italiana di Andora (piazza Palazzurro).

“Andora, dal passato al presente: un unico scatto tra memoria e meraviglia”, esposizione delle immagini storiche di Marino Vezzaro, a cura di Pro Loco (tendone Circolo Nautico).

Uscite in barca a vela, a cura di Lega Navale (tutti i giorni ore 10-12 e 14-16) e Asd Match Race (venerdì ore 16, sabato e domenica ore 14).

“In gommone all’isola Gallinara”, a cura di Ass. Diving Club: venerdì, sabato e domenica ore 11 e ore 15. Prezzo promozionale: 20 euro a persona. Prenotazioni presso lo stand (piazza Palazzurro).

“Il posto delle fragole”, visita guidata all’imbarcazione, a cura di Asd Match Race, sabato e domenica ore 16.

Esposizione Fiat 500 e veicoli d’epoca, sabato e domenica tutto il giorno (area portuale).

Giochi di legno, le creazioni di Toto e Alessandro Tiglio, sabato e domenica, a cura dell’Associazione Andora Più (piazza Palazzurro).



