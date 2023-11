Istituto comprensivo Andora-Laigueglia, il neoeletto Comitato Genitori incontra la dirigenza scolastica

Un esecutivo tutto al femminile è quello che ha incontrato giovedì 9 novembre il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Andora-Laigueglia, Michele Formica alla presenza dell'Assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Andora, Maria Teresa Nasi.

"Ringrazio tutte voi per la disponibilità, ognuna nel proprio ruolo di mamma e donna impegnata in famiglia e nel lavoro - ha dichiarato Michele Formica - Sono molto soddisfatto di questo incontro in cui si è confermata la volontà di collaborazione tra la scuola e le famiglie andoresi nel sostenere progetti ed attività didattiche per i nostri bambini e ragazzi".

Il nuovo esecutivo ha delineato le linee ed i temi della futura collaborazione, con l'intento di proseguire sulla strada già tracciata dai predecessori e la volontà di migliorare ed ampliare l'offerta di servizi ed attività che coinvolgano in modo più preciso e puntuale gli alunni di tutti i gradi scolastici: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il Comitato Genitori, gruppo da sempre molto attivo, è nato con l’obiettivo di coadiuvare gli organismi già presenti e che regolano i rapporti fra la comunità e la scuola attraverso un dialogo attivo e propositivo con i genitori e la comunità dei docenti.

"Sono onorata di presentare queste donne che portano con sé la forza e la capacità di raggiungere importanti obiettivi con un impegno sia individuale che collettivo - ha dichiarato il nuovo presidente del Comitato Genitori Simona Ramponi - Ci sostiene in questo nuovo compito la grande voglia di fare e la volontà di collaborare con tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto del ruolo di ciascuno, al fine di dare ai nostri figli più opportunità di crescita e di apprendimento con un insieme di azioni e progetti condivisi che, dai più semplici ai più complessi, possano far emergere le peculiarità di ciascuno e svilupparle per il futuro che li attende. Tutto questo è possibile solo attraverso il lavoro di squadra, essenziale per essere protagonisti e non semplici spettatori".

Il nuovo esecutivo del Comitato Genitori è formato da Simona Ramponi - Presidente Sono mamma di due gemelli che frequentano la secondaria di Andora. Sono maestra alla scuola primaria e, da sempre, credo nell’importanza del Comitato Genitori quale strumento di sostegno integrativo alle attività e progetti scolastici, utile a generare intesa e collaborazione tra genitori ed insegnanti, mettendo sempre al centro i bambini ed i ragazzi della nostra comunità;

Cinzia Ballesio - Vice presidente: "Sono mamma di due ragazze e la minore, di 11 anni, frequenta la 1B della secondaria di Andora. Sono dipendente della Croce Bianca di Andora e dal 2017 ricopro la carica di Vice Presidente dell’Avis Comunale di Andora. Ho scelto di candidarmi nel Comitato Genitori per contribuire concretamente alle iniziative per i nostri figli";

Gicuta Pislaru – tesoriere: "Tutti mi conoscono come Geta. Sono la mamma di Alexandra, una bravissima ragazza che studia nella classe 2C dell’Istituto B. Croce di Andora. Sono nel comitato genitori dal 2019 perché mi piace dare aiuto alla mia comunità";

Emilia Mamone - segretaria: "Sono mamma di 4 figli e sono collaboratrice scolastica ad Andora. Credo nel comitato genitori perché lavorando nelle scuole ho capito che, quando i genitori sono uniti, si possono fare grandi cose e progetti meravigliosi per i nostri bimbi e ragazzi e sono convinta che coinvolgendoli nel mondo giusto sapranno stupirci. E con il sostegno di ognuno diventa tutto più bello";

Luigia Niglio - consigliere: "Tutti mi conoscono come Gegia. Ho due figlie meravigliose: la maggiore frequenta la terza classe dell ’Istituto B. Croce di Andora, la piccolina ha 4 anni. Nonostante gli impegni famigliari ho voluto provare a mettermi in gioco e dare il mio contributo ora che la prima figlia concluderà un ciclo scolastico e che presto se ne aprirà uno nuovo per la piccola".