Azione, il Congresso provinciale savonese riconferma segretario Massimiliano Carpano

Sarà ancora Massimiliano Carpano il segretario provinciale di Azione. Lo ha stabilito nella giornata di ieri, domenica 12 novembre, il Congresso savonese del partito che ha portato altresì alla formazione del nuovo direttivo provinciale, secondo cui "l'entusiasmo e l'impegno dei partecipanti hanno evidenziato la volontà comune di contribuire attivamente alla crescita di Azione nella provincia di Savona".

Il neo riconfermato segretario provinciale Carpano ha espresso la sua gratitudine e ha sottolineato l'importanza di iniziare immediatamente a lavorare per garantire una presenza incisiva sui temi di maggiore rilevanza per la provincia, sia attraverso gli amministratori locali che gli iscritti.

Tra i punti messi in maggior rilievo l'importanza di essere fortemente presenti sul territorio, soprattutto in vista delle imminenti elezioni amministrative: "L'obiettivo è inserire amministratori capaci e motivati che possano lavorare attentamente sulle specifiche istanze dei diversi territori, promuovendo soluzioni mirate e rispondenti alle esigenze locali" spiegano dal partito in una nota.

"Aziona guarda al futuro con determinazione e impegno, auspicando una partecipazione sempre più attiva degli iscritti e una crescita significativa del partito a livello locale" continuano.

Il nuovo direttivo provinciale: Massimiliano Carpano, Lorenzo Caviglia Bardini, Sergio Scolastico, Maria Adele Taramasso, Luigi Bussalai, Martino Schivo, Claudia Arduino, Piernicola Giacobbe, Rosanna Rebagliati, Riccardo Bianchi, Jean Dal Bo, Massimiliano Genta, Gabriele Tocchi, Francesca Fogliacco, Rosario Tuvè, Giorgio Cortassa, Jacopo Vanali, Nicolò Cambiaso.