Andora, il ristorante Vignamare con chef Giorgio Servetto ha conquistato la stella Michelin

Salgono a 13 i ristoranti stellati in Liguria: per il 2024 hanno conquistato l’ambito riconoscimento di Guida Michelin anche il Vignamare di Andora, con chef Giorgio Servetto, e il Marin di Genova, con chef Visciola.

Nel savonese, sono in tre ora a brillare nel firmamento dei ristoranti top: oltre al Vignamare, anche il Nove, che conquistò la stella già nel 2020, ora guidato da chef Giorgio Pignagnoli, e il Vescovado di Noli, stellato nel 2022 con chef Giuseppe Ricchebuono.

Grandissima soddisfazione espressa dal presidente Fipe Confcommercio Savona, l’alassino Carlomaria Balzola: “Particolarmente orgoglioso di queste attività che danno lustro a tutto il territorio e felici perchè questi successi possono rappresentare un volano per un grandissimo turismo di valore e di qualità, basato anche sull’enogastronomia e sull’offerta ristorativa. Complimenti vivissimi”.

Chef Servetto, precedentemente al Nove di Alassio, in Vignamare ad Andora ha sposato un progetto green a 360°, con fonti energetiche rinnovabili per il 50%, autoproduzione delle materie prime, dagli ortaggi coltivati in regime bio al miele, dal vino all'olio, valorizzazione delle piccole produzioni locali e attento rispetto della stagionalità dei prodotti. Ha fatto della “biodiversità” il suo faro guida, per una cucina pulita ed essenziale, che offre un’esperienza totalmente immersiva. Vignamare è una realtà giovane, oggi importante riferimento che comprende anche bistrot, ospitalità e fattoria che propone iniziative e percorsi volti a "educare" alla vita nella natura.

Oltre ai due neo-premiati, Vignamare di Andora e Marin di Genova, gli altri ristoranti stellati liguri sono il Nove di Alassio (chef Giorgio Pignagnoli), la Locanda Tamerici di Ameglia (chef Mauro Ricciardi), L’impronta d’Acqua di Cavi di Lavagna (chef Ivan Maniago), il San Giorgio di Genova (chef Samuele Di Murro), il The Cook di Genova (chef Ivano Ricchebono), il Sarri di Imperia (chef Andrea Sarri), l’Orto by Jorg Giubbani di Moneglia (chef Jorg Giubbani), il Vescovado di Noli (chef Giuseppe Ricchebuono), il Paolo e Barbara di Sanremo (chef Paolo Masieri), i Balzi Rossi (chef Enrico Marmo) e Casa Buono (chef Antonio Buono) entrambi di Ventimiglia.