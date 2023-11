Guida Michelin 2024: Servetto e Visciola le due nuove stelle liguri.

La Guida Michelin per molti rappresenta la guida più autorevole del settore e per questo motivo alla presentazione partecipano giornalisti di tutte le testate, non solo di quelle che si occupano di gastronomia. Conosciuta non solo per il colore rosso della copertina, ma anche per il suo sistema di valutazione: le Stelle Michelin. In genere 1 Stella Michelin viene data a un buon ristorante dove lo chef propone una cucina buona e originale; 2 Stelle segnalano invece quei ristoranti per cui vale la pena anche fare una deviazione dal percorso; 3 Stelle Michelin segnalano l'eccellenza, la perfezione in sala e in cucina.

26 le nuove stelle Michelin, di cui due in Liguria: Giorgio Servetto Vignamare di Andora e Marco Visciola del Marin di Genova

Se confermate le precedenti 11 stelle questo l'elenco delle 13 stelle liguri:

Genova (6): Ameglia - Locanda Tamerici; Cavi di Lavagna - Impronta d'Acqua; Genova - San Giorgio; Genova - The Cook; Moneglia - Orto by Jorg Giubbani e Marin di Genova;

Savona (3): Alassio – Nove; Noli – Vescovado; Vignamare di Andora

Imperia (4): Imperia – Sarri; San Remo - Paolo e Barbara; Ventimiglia - Balzi Rossi; Ventimiglia - Casa Buono

Ricordiamo che la Liguria nel 2019 aveva perso 4 ristoranti stellati, scendendo a 6 ristoranti, riconfermati nel 2020. Nel 2021 c’erano state due nuove stelle, Ivan Maniago del ristorante Impronta d’Acqua di Cavi di lavagna e Giorgio Servetto del Nove di Alassio, ma il totale era sceso a 7 a causa della mancata riapertura della Locanda dell’Angelo (Ameglia). Dopo le 9 stelle del 2022 e con le 2 nuove stelle del 2023 si è invertita una tendenza negativa, con una crescita che ha trovato conferma anche nel 2024.

Importante per Michelin l'attenzione per una ristorazione più sostenibile. Un riconoscimento dedicato, la stella verde, il nuovo pittogramma che promuove gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green. Fra le stelle verdi si conferma il ristorante Vignamare di Andora (SV), che si aggiudica anche la stella.

In Liguria confermati anche per il 2024 i 7 Bib gourmand del 2023 e con la nuova entrata del Rosmarino di Genova, sale a 8 il numero dei ristoranti, che la faccia sorridente dell’omino Michelin che si lecca i baffi indica un locale capace di proporre una piacevole esperienza gastronomica e con un menu completo a meno di 35 €.

Ecco l’elenco: 5 in provincia di Genova: San Desiderio, Bruxaboschi; Lavagna, Raieû; Montoggio, Roma; Ne, La Brinca; Rosmarino, Genova; 2 in provincia di Imperia Osteria Didù, Imperia e Terme, Pigna; uno in provincia di Savona a Loano il Bagatto

La selezione Italia 2024 della Guida MICHELIN sarà disponibile gratuitamente sull’app e il sito web dalle ore 20.00 del 14 Novembre. L’edizione cartacea sarà disponile nelle migliori librerie a partire dal 12 di dicembre.