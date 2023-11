"Una mano per Tommy", una raccolta fondi per aiutare lo storico vigile: raggiunta la soglia la cifra rimanente verrà devoluta alla Cresc.I

"Una mano per Tommy". Così è stata rinominata la raccolta fondi per Antonio De Luca, lo storico vigile urbano e arbitro di pallavolo scomparso all'età di 73 anni nella giornata di ieri.

Una persona che ha dato tanto nel mondo del volontariato tramite l'associazione Cresc.I che aiuta i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo a cui lui stesso consegnava dal settembre 2008 la mattina la focaccia calda.

"È importante l’adesione alla sottoscrizione “Una mano per Tommy” e le persone stanno rispondendo dimostrando di avere un grande cuore - dice Marco Siri sul gruppo Facebook Savona E' come portavoce di un gruppo di amici di Tommy - Purtroppo il caro amico Tommy era solo, non aveva nessuno tranne i tanti amici e conoscenti che si stanno attivando e si trovava in cattive condizioni economiche, il ricavato servirà per coprire le spese funerarie ed altre che si possono immaginare (chiusura bollette, auto, affitto e quant’altro). Una volta chiuse tutte le pendenze, la parte rimanente sarà devoluta all’associazione CRESCI alla quale Tommy partecipava fattivamente".

I punti di raccolta saranno nella ricevitoria Lotto di via Verdi, Bar Da Anto di via Verdi e Acconciatotore Michele di via Milano.

De Luca è stato anche vicepresidente della SMS XXIV Aprile di Via Verdi, era un fervente appassionato di musica e non era insolito vederlo mettere in consolle brani di generi diversi. Aveva anche fatto radio come speaker in Radio Savona International.

Andato in pensione per il servizio Pedibus accompagnava i bimbi a scuola e si travestiva da Babbo Natale.

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 15 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di San Francesco Da Paola in Piazza Bologna a Savona.