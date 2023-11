Varazze ospita il convegno "Fare Smart City"

Venerdì 24 novembre la Città di Varazze ospiterà nella sala consiliare del comune il convegno "Fare Smart City: vademecum per amministratori (anche di piccole città)".

"Sarà un momento di riflessione e di confronto tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo della Smart City nel nostro Paese - afferma il sindaco Luigi Pierfederici- focalizzandosi sull'importanza di fare sistema tra autonomie locali e sull'utilizzo della digitalizzazione per il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, anche nei piccoli Comuni come il nostro. L’incontro, diretto ai Comuni di dimensioni medie e medio piccole, sarà tenuto dall'ingegnere Giovanni Fazio, sostenitore di un New Deal Digitale nella politica e nella PA, come elemento indispensabile per la crescita delle nostre comunità territoriali".

Gli interlocutori ideali sono amministratori (sindaci, assessori), segretari comunali, dirigenti, ma anche elevate qualificazioni, ovvero le figure che hanno potere decisionale, sia di indirizzo/programmazione che operativo e che effettivamente decidono ed attuano la governance dell’ente.

Gli obbiettivi sono chiari: dimostrare che “Essere Smart City” non è appannaggio esclusivo delle grandi città; mostrare come “Fare Smart City” sia una questione “culturale”, non squisitamente di tecnologia; provare come una innovativa ma realistica governance dei dati, che ogni Comune possiede o può procurarsi, può permettere una migliore definizione di una corretta strategia di sviluppo della propria comunità.

Poca teoria, molti esempi di “vita vissuta” per mostrare concretamente cosa si può fare, con strumenti innovativi ed un corretto cambio di mindset, ovviamente “smart”.

Apertura dei lavori, per la prima parte, alle ore 9,00 fino alle 11,00, coffee break dalle ore 11,00 alle 11,30 con ripresa del convegno alle 11,30 e chiusura dei lavori alle ore 13,30. Docente l'ingegnere Giovanni Fazio. Dopo un’esperienza di sviluppo sw e project management nel settore privato per circa 13 anni, da oltre 19 anni lavora nella pubblica amministrazione locale sui temi dell’innovazione, dell’e-government e del controllo di gestione. Co-fondatore dell’associazione no-profit TSCAI (The Smart City Association Italy).