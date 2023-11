Sono molte le persone che ogni giorno si informano rispetto alla possibilità di ristrutturare casa con agevolazioni fiscali, perché sono persone che si ritrovano magari in una condizione nella quale non possono più rimandare perché la casa è troppo vecchia ed è in condizioni fatiscenti all'interno ci si sta troppo scomodi, in particolare se parliamo poi di famiglie che hanno delle esigenze ben specifiche.

Ma poi soprattutto sono persone che magari vogliono tutelare il loro investimento, avendo la consapevolezza che ristrutturarla non significa solamente migliorare il proprio comfort abitativo all'interno e già non sarebbe poco.

Ma significa anche aumentare il valore dell'immobile, perché non si sa mai come va la vita e a un certo punto potremmo per qualche motivo decidere di rivendere casa nostra ed in questo caso i guadagni sarebbero più alti.

Non possiamo negare che, quando dobbiamo acquistare una casa e andiamo a visitarla per fare due chiacchiere con il proprietario, se vediamo che è stata ristrutturata da poco siamo più propensi a spendere di più per il suo acquisto, perché sappiamo che almeno poi non sprecheremo degli altri soldi e non perderemo dell'altro tempo e questa è un'altra cosa da sottolineare.

Infatti, quando acquistiamo una casa già ristrutturata non solo ci evitiamo di spendere soldi che comunque noi magari paghiamo acquistando ad un prezzo più alto, ma soprattutto ci evitiamo di dover investire del tempo e quando bisogna fare eseguire degli interventi strutturali per una casa è chiaro che ci si impiega settimane e spesso mesi.

Per quanto riguarda le agevolazioni ci sono tanti bonus e tante detrazioni fiscali messe a disposizione da parte del Governo e in genere parliamo di aliquote che vanno dal 50 al 65% e che permettono alle persone di poter poi recuperare parte dell'investimento fatto negli anni successivi recuperando dei soldi detratti dalle tasse.

Dobbiamo parlare con il nostro commercialista per avere le idee più chiare rispetto alle agevolazioni fiscali

Per quanto riguarda un altro tipo di agevolazione molto interessante introdotta negli ultimi anni, non possiamo non menzionare anche il cosiddetto sconto in fattura che consente di ottenere uno sconto diretto immediato sui lavori di ristrutturazione, ed è uno sconto che viene applicato immediatamente alla fine dei lavori ed è un qualcosa di molto importante per le persone che altrimenti non si sarebbero potute permettere di fare un investimento del genere, anche se magari ne hanno bisogno

Giustamente sottolineavamo nel titolo di questa seconda parte un qualcosa che tutti sappiamo e cioè il fatto di poter andare a parlare con il nostro commercialista di riferimento, che sarà lui a indicarci quali sono i criteri per poter avere accesso a queste detrazioni o sconto in fattura.

Se anche ci sono sempre delle regole diverse in generale si fa riferimento, intanto, giustamente a dover fare delle fatture che poi dimostrano che abbiamo eseguiti questi lavori, ma soprattutto anche dimostrare che abbiamo migliorato l'efficienza energetica di casa nostra, perché quello vuol dire risparmio di risorse anche per lo Stato.