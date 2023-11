Giustenice: addio a Carlo Folco, ex caposala del Santa Corona e assessore comunale

"Carlo Carlo è infinitamente difficile per me oggi trovare le parole giuste - le parole affidate ad un post Facebook - Lasci un grande vuoto in noi, soprattutto per quello che sei stato e hai fatto nella tua vita lavorativa e non solo. Hai reso completa la nostra squadra amministrativa servendo da Assessore il Comune con capacità e impegno. Ci hai fatto sentire importanti e hai dato un grande contributo di esperienza, competenza e lealtà. Eri sempre presente per chi voleva consiglio e confronto. Per tutte le difficoltà e i problemi che la vita amministrativa comporta avevi la forza di chi sempre cerca una soluzione".