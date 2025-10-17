Savona, la giunta Russo vara un bonus per le famiglie del nido "Piramidi" in caso di allerta gialla per temporali

La giunta, su proposta del vicesindaco e assessore alle Politiche Educative Elisa Di Padova, ha stabilito un rimborso per le famiglie dei bambini del nido delle Piramidi in caso chiusura della scuola per allerta gialla temporali.

Il bonus scatta dalla quarta chiusura per allerta nell'arco di uno stesso anno educativo e prevede un rimborso giornaliero calcolato mediante riparametrazione della retta mensile con conguaglio nel mese di giugno 2026. Il calcolo viene fatto in maniera personalizzata in base alla fascia Isee di ciascun utente.

“L'iniziativa – spiega l'assessore Di Padova - nasce per alleviare il disagio delle famiglie dei bimbi del nido delle Piramidi, visto che per questa scuola, a causa della conformazione della struttura e della vicinanza del Letimbro, è prevista, anche su parere della Fondazione CIMA, la sospensione dell'attività didattica con allerta gialla. Abbiamo preso questa decisione per andare incontro ai genitori che hanno figli al nido che, a differenza della scuola dell'infanzia, prevede il pagamento di una tariffa mensile”. Questo criterio verrà reso strutturale, salvo modifiche che eventualmente interverranno nell'ambito della revisione del Piano di Protezione civile.