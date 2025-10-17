Ata, via libera della giunta Russo all'acquisto delle azioni di minoranza in vista della liquidazione della società

La giunta comunale ha approvato l'acquisto delle azioni di Ata detenute dagli altri 22 Comuni soci di minoranza (detengono complessivamente il 15% del capitale sociale) per riportare Savona nella posizione di socio unico, in vista della chiusura definitiva della società.
La spesa prevista per il riacquisto delle quote, pari a circa 18 mila euro, è già stata stanziata nel bilancio comunale 2025.
Dal 1° novembre 2025, con l’affidamento del servizio di sosta tariffata e parcheggi a Tpl Linea S.r.l., Ata sostanzialmente non svolgerà più attività operative, restando attiva solo per la conclusione della procedura concordataria.
All'esito dell'esecuzione del pagamento del saldo dovuto ai creditori chirografari del concordato, che si prevede imminente, l'intenzione del Comune è di mettere Ata in liquidazione.
“Con questo passaggio – commenta l'assessore al Bilancio Silvio Auxilia – ci prepariamo al capitolo conclusivo della storia di Ata. Dopo aver realizzato l'avvicendamento nella gestione del servizio di igiene urbana in capo alla nuova società e l'affidamento dei parcheggi pubblici a Tpl i creditori avranno definitiva soddisfazione per quanto previsto dal concordato che, a questo punto, confidiamo si concluda al più presto”.