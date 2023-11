Donna muore a bordo della Costa Smeralda durante la crociera. Indagine della Procura di Savona

E' stata sbarcata questa mattina la salma di una passeggera della Costa Smeralda, una donna di di Rapallo, 68 anni, morta durante la navigazione. Dalle prime ricostruzioni la donna avrebbe avuto dei problemi di tipo gastrointestinale prima di aggravarsi e di spirare. A bordo ci sarebbero stati anche altri casi di gastroenterite. La famiglia della passeggera morta ha presentato un esposto alla Procura di Genova.

Le indagini sono in mano alla Polizia marittima di Savona, coordinata dal pm della Procura di Savona Giovanni Battista Ferro, che ha disposto l’autopsia. La nave al momento è ferma in porto e sarà l'autorità marittima a decidere se e quando potrà ripartire per riprendere la crociera.

E' invece stato colto da infarto, l'altra notte, un uomo di 51 passeggero della Costa Toscana, quando la nave era a circa 20 miglia al largo del confine italo francese. Soccorso dal personale sanitario del 118 in un intervento congiunto con la Guardia Costiera. È stato portato al Santa Corona.